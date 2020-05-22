罹癌勤學獲總統教育獎 國三女最大心願「當個平常人」

基隆市中正國中九年級學生葉以欣（中）家貧罹癌仍勤奮向學，獲得總統教育獎，基隆市長林右昌（左二）致贈葉以欣極地重生一書，鼓勵祝福她永不放棄，追求自己理想。（記者俞肇福攝）

2020-05-22 16:45:22

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市中正國中九年級學生葉以欣罹患骨癌，癌細胞從腳轉移到腦部，她歷經多次手術與化療，強忍病痛的她勤學不輟，獲得總統教育獎；葉以欣今天下午在市府受訪時表示，「她最大心願就是跟班上同學一樣，當個平常人」，葉以欣的一句話，讓一旁的媽媽十分不捨。

總統教育獎日前宣布56名得獎名單，基隆市共有月眉國小洪立杰、中正國中葉以欣、信義國中楊博崴3人得獎，基隆市長林右昌今天下午接見3人，並致贈總統教育獎得主禮物，肯定3位學生面臨人生困境與考驗，仍能堅毅不拔永不放棄的精神，值得學生學習；洪立杰、葉以欣及楊博崴致詞感謝師長、家人及社會關懷與協助，並分別回贈市長手作蛋糕、卡片及毛巾。承宏國際董事長江孝宏看到新聞後，也到場致贈3人，每人3萬6千元的獎學金，鼓勵3人繼續加油。

信義國中9年級學生楊博崴為新住民子女，且為低收入家庭，楊博崴讀小學時，父親因心肌梗塞猝逝，楊博崴的母親為新住民，因語言隔閡無法工作，導致家裡經濟困頓。所幸在桌球教練及導師協助下，楊博崴用堅毅不撓精神面對挫折。

月眉國小5年級學生洪立杰，出生後就與阿嬤相依為命，生活僅靠阿嬤的老人年金及家扶中心補助等微薄收入，洪立杰小小的年紀，每天照顧糖尿病的阿嬤，洪立杰期望自己能當醫生，可以幫阿嬤看病並服務社會。

教育處指出，「2020年總統教育獎」，全國計350名學生受學校推薦參與遴選，經過縣市初審後，共有159名學生進入最後評選選出56名學生獲得總統教育獎。頒獎典禮訂在7月17日於總統府舉行，將由蔡英文總統頒發獎金15萬元、獎狀及獎座，勉勵獲獎學生。

總統教育獎日前公布得獎名單，基隆市共有月眉國小洪立杰（左二）、中正國中葉以欣（右三）、信義國中楊博崴（中）3人得獎，基隆市長林右昌今天下午在市府貴賓室接見得獎者與家長。（記者俞肇福攝）

基隆市信義國中楊博崴（中）獲得總統教育獎，基隆市長林右昌（右）今天下午接見致贈禮物；承宏國際董事長江孝宏（左）看到新聞後，也到場致贈總統教育獎得主每人3萬6千元的獎學金。（記者俞肇福攝）

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