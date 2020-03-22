與人妻上汽車旅館「充電」3小時 法官判賠夫20萬元

基隆地院審理後認為，可供充電的地方眾多，兩人卻不顧瓜田李下之嫌，投宿旅館，判二人需賠償李男20萬元。（記者吳昇儒攝）

2020-03-22 14:33:14

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名王姓人妻前年5月起與莊姓同事互傳曖昧訊息，曾遭李姓丈夫逮個正著，獲原諒後，不思悔改。竟於同年7月一同前往旅館休息3小時，李男憤而對兩人求償百萬。王、莊2人辯稱上旅館是為了「充電」，並無逾越分際。基隆地院審理後認為，可供充電的地方眾多，兩人卻不顧瓜田李下之嫌，投宿旅館，判2人需賠償李男20萬元。

李姓人夫向法官表示，自己和妻子結縭十多年，兩人育有一子一女，2018年5月意外發現妻子的手機中有和莊姓男同事的親吻親密照，還有「芳寶貝 對不起 我真的好想過去抱抱妳」、「可以接受我的愛嗎 我會給妳安全感」等曖昧訊息，才知妻子與對方有不正當往來，但顧及家庭與子女，選擇原諒。沒想到兩人竟暗中交往，同年7月10晚間跑到汽車旅館休息，已逾越一般男女間交往分際，最後決定與妻子離婚，求償100萬元。

王女向法官辯稱，李姓前夫長期有酗酒毆打子女的等惡習，也會用言語暴力辱罵自己，無法與前夫繼續同居，兩人也與2019年11月3日訴請離婚成立；與莊男只是朋友關係，並無婚外情，案發當天兩人是到旅館內聊天、休息，未對李男的配偶權造成侵害，就算法官認為李男可請求賠償，但1百萬元顯然過高，應予酌減。

莊男則向法官指稱，自己與王姓人妻並無肌膚之親，兩人只是朋友，曾向李男道歉，是因為他曾找人與自己的父親談論此事，為了避免家人受擾，才會道歉想息事寧人，案發當晚只是與王女在旅館內休息、聊天。

法官調查後認為，檢察官偵訊時，曾詢問2人到為何會到汽車旅館時，王、莊2人則稱因為手機沒電才會到汽車旅館內充電，但基隆市區可充電之處眾多，兩人不顧瓜田李下之嫌，共同投宿汽車旅館共處一室長達3小時之久。

加上兩人的的對話與親密照片並非一般朋友間會提及的對話與內容，顯然已經逾越結交普通朋友分際，達到破壞婚姻程度，損害李男配偶權，造成他精神痛苦；考量雙方地位、身分、經濟能力等狀況後，判處王、莊2人需賠償李男20萬元，全案仍可上訴。

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