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虧損將破20億 基隆市公車29條學生專車行駛到3月底

基隆市公車連年虧損，市府進行全市學生專車路線總檢討，共有29條路線不符效益，將在3月底停駛。（記者林欣漢攝）

基隆市公車連年虧損，市府進行全市學生專車路線總檢討，共有29條路線不符效益，將在3月底停駛。（記者林欣漢攝）

2020-03-21 10:14:26

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市公車連年虧損，累計今年虧損將突破20億元，市府進行全市學生專車路線總檢討，共有29條路線不符效益，將在3月底停駛，市府說，停駛的學生專車評估過都有替代路線可搭乘，也有請校方向家長及學生說明，避免不必要的誤解，省下來的專車班次會改支援尖峰部分路線，增加營運效益。

市府交通處長李綱指出，市公車1段票的成本要25元，但為了北北基統一，所以訂15元，這25到15元的差額，由交通處編預算填補，15元以下差額由相關局處編預算補差額，像是學生票9元，市府吸收6元，兒童票8元，市府吸收7元，不同身分別由社會處和教育處補貼。

由於公車處連年虧損，去年市府首次動用教育基金3500萬元來補助票差，議員們審查預算時認為不妥，砍掉1700萬元，並要求公車處開源節流、盤整路線，有議員認為，以前公車路線不普及，才有學生專車，現在基隆市的公共運輸使用普及率已經高居全國第二，僅次台北市，應該檢討。

交通處進行「提升基隆市公車營運效能研究」，計算後每班車每天至少要35人以上才符合成本效益，但很多學生專車坐不到10人，甚至有掛零的情形，檢討後高中職以下有16條路線，經國、海大及崇右有13條路線，將於3月31日以後停駛。另外，還有57條路線列入後續觀察，如果下學期未能達到35人，也將停駛。

李綱說，停駛的學生專車評估過都有替代路線可搭乘，如基隆高中經南榮路到二信循環站，有多條路線高度重疊，基隆女中也是，偏遠地區公車班次少的學生專車，如中正公園的中正、成功國中就維持行駛。

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