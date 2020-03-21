老舊高地社區加壓用水改善 基隆市7處申請

基隆市很多在山上造鎮的社區，水公司水壓不可及，加上水管等設備逐漸老舊、年久失修，經常爆管無水可用。（記者林欣漢攝）

2020-03-21 09:54:20

〔記者林欣漢／基隆報導〕號稱「基隆條款」的「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」，去年底獲行政院核定，自來水公司今年以來陸續到各社區舉辦說明會，目前已有7處提出申請，水公司表示，評比預計5月出爐，第一波有27個名額，基隆提報的社區屋齡達20年以上，每年漏水上萬噸，獲選機率相當高。

立委蔡適應指出，基隆市發展得早又有9成以上面積屬山坡地，很多在山上造鎮的社區，水公司水壓不可及，「沒有做加壓站、打水設備，拉一條專門的管線到社區，就沒有水。」建商當年興建社區時，有繳交操作年費、工程管理費給水公司，交給水公司代為管理，可是卻有更多的社區建商為了省下費用，就向水公司表達要簽切結，自行管理加壓站、水管等設備。

但是隨著時間過去，自來水加壓站、水管等設備逐漸老舊、年久失修，經常爆管無水可用，建商也撤走了，把問題丟給住戶，但住戶是沒有能力處理的，還要負擔每年漏掉的水費，基隆市用水戶數約15萬戶，就有1萬多戶有這樣的狀況，因此也可以說是「基隆條款」。

經立委蔡適應爭取，行政院同意分4年編列12.3億元，改善老舊高地社區的加壓站、水管等設備，政府補助8成，用戶僅需分擔2成的經費，估計全台有3萬多戶受惠。

水公司表示，從2021年到2024年共分成三個期程，第一期預計改善40％高地社區用水問題，目前基隆市已經有美之國、壯觀台北、民生世界、綠葉山莊及原美館、富都新城、翠峰山莊、幸福華城等7個社區提出申請。

台水一區處長李慶興說，3月底前辦理現勘工程經費概估及操作年費計算，4月底以前辦理評比會議，結果送經濟部水利署核定，預計5月結果出爐，由水公司完成汰換設備並代管，住戶負擔的工程費，則從水費中分期扣繳。

立委蔡適應（中）到基隆各社區開高地社區加壓用水改善說明會。（立委蔡適應服務處提供）

老舊高地社區加壓用水改善，水公司到基隆各社區開說明會。（立委蔡適應服務處提供）

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