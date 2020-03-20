環遊世界免出國 到基隆玩一天 勝過環遊世界80天

基隆市政府觀光及城市行銷處將基隆景點與國外景點作連結，發現相似度高達8、9成，圖右為基隆港西街的海港大樓，酷似圖左的日本銀座。（圖為基隆市政府提供）

2020-03-20 22:09:34

〔記者俞肇福／基隆報導〕武漢肺炎疫情全球延燒，中央疫情指揮中心宣布外國人從19日零時起禁止入境，重創國內觀光業；基隆市政府觀光及城市行銷處出奇招，將基隆知名景點與國外各地知名旅遊勝地照片做比對，竟有8到9成的相似度，今天晚間PO上網後，引發基隆鄉親熱烈回響。網友說「根本不用出國，到基隆玩一天，勝過環遊世界80天」。

基隆市政府觀光及城市行銷處處長曾姿雯說，日前苗栗有飯店業者行銷苗栗觀光景點，將苗栗的景點與國外景點照片做對比，在網路上爆紅；她看到新聞報導後，立即與觀光及城市行銷處同仁討論，經過大家腦力激盪，今天下班同仁把照片PO上網路，立刻受到熱烈反應。

曾姿雯說，武漢肺炎疫情蔓延，世界各地都禁止外國人進入，國人待在國內旅遊最安全，基隆好山好水好風景，非常適合大家週休二日來基隆吹海風看美景吃美食。基隆觀光及城市行銷處PO上網的照片有基隆海港大樓與日本銀座、基隆碧砂漁港與葡萄牙里斯本等地，網友看到照片後，對於觀光及城市行銷處小編的創意大感佩服。

針對有網友詢問沒有把基隆崁仔頂魚市與日本築地市場做比較，曾姿雯說，她們的確有討論到崁仔頂魚市，兩地雖性質相似，但是照片看起來雷同度不高，所以沒放上去。曾姿雯說，歡迎鄉親大家一起來行銷基隆之美，把基隆的好山好水美景照片與國外旅遊景點作比較，將美照PO上網，讓基隆鄉親與外地民眾都能認識基隆之美。

基隆市政府觀光及城市行銷處將基隆景點與國外景點作連結，圖下為基隆碧砂漁港、圖上為葡萄牙里斯本港口，相似度達8、9成。（圖為基隆市政府提供）

基隆市政府觀光及城市行銷處將基隆景點與國外景點作連結，發現圖右基隆情人湖風景區的情人塔，酷似葡萄牙的Obidos景點。（圖為基隆市政府提供）

基隆市政府觀光及城市行銷處將基隆景點與國外景點作連結，發現圖右的基隆獅球嶺砲台照片神似圖左吳哥窟景點。（圖為基隆市政府提供）

基隆市政府觀光及城市行銷處將基隆景點與國外景點作連結，發現圖右基隆燈塔與圖左韓國釜山燈塔雷同。（圖為基隆市政府提供）

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