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纏訟20年2案無罪定讞 擁恆陳振豐：沉冤昭雪

綜藝天王豬哥亮3年前長眠基隆擁恆文創園區。（記者林欣漢攝）

綜藝天王豬哥亮3年前長眠基隆擁恆文創園區。（記者林欣漢攝）

2020-03-20 20:45:53

〔記者林欣漢／基隆報導〕已逝綜藝天王豬哥亮長眠的基隆擁恆文創園區，總裁陳振豐被訴20多年前在開發擁恆時，涉嫌酬謝基泰建設總經理馮先勉9000萬元回扣，經過多年司法審理，高院更一審日前改判無罪，加上擁恆與其鄰居「靈泉禪寺」的土地糾紛，也已在去年判決陳振豐無罪確定，對此，陳振豐今天表示，感謝法官公平、公正審理，讓他沉冤昭雪。

陳振豐於1999年成立國統集團，旗下有知名的薇閣汽車旅館、豬哥亮長眠的基隆擁恆文創園區，他在20多年前的擁恆土地開發案，被檢方認定酬謝馮先勉9000萬元回扣，遭到背信罪起訴，案經一審無罪、二審有罪，到近日高院更一審再改判無罪。

另外，陳振豐也曾因為擁恆園區與其鄰居「靈泉禪寺」的土地糾紛，被依竊佔罪判刑4年定讞，後來前檢察總長顏大和提起非常上訴，最高法院也認定有違採證法則，發回高院更審，去年11月改判陳無罪確定。

纏訟20多年的兩大案先後獲判無罪，恢復自由身的陳振豐今天發出聲明表示，遲來的正義再次證明，國統及擁恆一切程序合法、合理、合情，感謝法官的公平、公正審理，還他及公司清白，沉冤昭雪，未來擁恆文創園區將以家為核心理念，打造「來者以遊，生者以慰，逝者以安」的人間淨土。

國統集團總裁陳振豐。（資料照，翻攝擁恆）

國統集團總裁陳振豐。（資料照，翻攝擁恆）

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