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武漢肺炎》基隆稱遠距教學比雙北好 新北：校園防疫無法比較

新北市教育局長張明文表示，各縣市的校園防疫措施及條件無法比較，希望大家各自努力、互相學習。（新北市政府教育局提供）

新北市教育局長張明文表示，各縣市的校園防疫措施及條件無法比較，希望大家各自努力、互相學習。（新北市政府教育局提供）

2020-03-20 19:21:42

〔記者周湘芸／新北報導〕武漢肺炎疫情持續升溫，因應各級學校停班補課狀況，基隆市長林右昌今天說基隆做得比雙北還要好。新北市教育局長張明文表示，各縣市的校園防疫措施無法比較，已要求全市公立高中、國中小今天前完成視訊教學演練，3月31日前完成補課計畫，同時備妥2萬3千多台行動載具，提供有需求的學生借用。

林右昌今天上午表示，因應防疫停課需求，基隆市已經班班數位化，並採購300部平板，加上本來配備的智慧教室設備，做得比雙北還要好。

張明文回應指出，面對此次疫情，各校都努力投入防疫工作，為尊重教學專業自主權，若停課不會強制老師利用遠距或視訊教學等模式，也可採取事後實體補課因應。他強調，「教育方式沒有統一的標準」，各縣市的校園防疫措施及條件無法比較，只要願意投入都是好事，希望大家各自努力、互相學習。

張明文指出，針對未來停課在家線上學習需求，各校統計共有7千9百多台行動載具因應，教育局也準備2萬3千多台備用，並與電信業者以月租方式申請網路服務，提供學生借用。

此外，張明文表示，若全校停課時，行政人員及師生可透過親師生平台內的Zoom、Google Hangouts meet等平台進行雲端視訊會議，確保校務運作順暢，另有線上學習平台的客製學習包提供學習。針對補課方式，日前已公布「線上補課計畫範本」作為各校線上補課標準，其中包括視訊直播教學或教師自錄影片搭配通訊軟體互動等，最高可折抵實體補課50%。

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