路燈電桿漏電電死人 家人獲區公所國賠192萬

簡姓男子為了撿拾河床上蟹籠，被漏電的路燈電桿電死，基隆地院認為新北市瑞芳區公所未善盡管理維護之責，須賠償簡妻與2個兒子共192萬元。（資料照）

2020-03-20 14:47:21

〔記者林嘉東／基隆報導〕新北市瑞芳區簡姓男子為了撿拾河床上蟹籠，被漏電的路燈電桿電死。基隆地院審理認為，設置路燈電桿的新北市瑞芳區公所未善盡管理維護之責，依國家賠償法規定判瑞芳區公所敗訴，須賠償簡妻與2個兒子等3人各台幣64萬元，合計192萬元。

判決指出，這起路燈桿漏電電死人的意外，發生在2015年12月間某日凌晨3時許，63歲簡姓男子騎經瑞芳區瑞濱路1-10號時停車，下車跨越路電燈桿旁鐵欄杆後，欲至河床上撿拾螃蟹誘捕籠，被漏電的路燈桿電死。

簡妻與2個兒子控訴，新北市瑞芳區公所管理疏失，未善盡維修之責，致路燈漏電電死他的先生，3人合計向瑞芳區公所求償300萬元。由於雙方對於賠償金額無共識，簡妻等3人憤而提起國賠訴訟案。

判決指出，公共設施如果因設置或管理有欠缺而導致人民生命、身體或財產損害者，國家自應負擔損害賠償責任。法院調查，簡男確遭路燈意外電死，顯見瑞芳區公所在管理上明顯有所欠缺，難辭其咎，依法准予國賠請求。

不過，可知路燈旁設有鐵欄杆，用來避免民眾翻越至河邊捕魚、戲水，簡男竟在深夜為了下至河床上撿拾螃蟹誘捕籠，翻越路燈桿旁鐵欄杆後，被漏電的電桿電死，簡也有過失，應負擔20%過失責任，瑞芳區公所應負擔80%過失責任。

法院因此依國家賠償法規定，判瑞芳區公所敗訴，要賠償簡妻、2個兒子各64萬元。

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