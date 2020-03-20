為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　基隆市

路燈電桿漏電電死人 家人獲區公所國賠192萬

簡姓男子為了撿拾河床上蟹籠，被漏電的路燈電桿電死，基隆地院認為新北市瑞芳區公所未善盡管理維護之責，須賠償簡妻與2個兒子共192萬元。（資料照）

簡姓男子為了撿拾河床上蟹籠，被漏電的路燈電桿電死，基隆地院認為新北市瑞芳區公所未善盡管理維護之責，須賠償簡妻與2個兒子共192萬元。（資料照）

2020-03-20 14:47:21

〔記者林嘉東／基隆報導〕新北市瑞芳區簡姓男子為了撿拾河床上蟹籠，被漏電的路燈電桿電死。基隆地院審理認為，設置路燈電桿的新北市瑞芳區公所未善盡管理維護之責，依國家賠償法規定判瑞芳區公所敗訴，須賠償簡妻與2個兒子等3人各台幣64萬元，合計192萬元。

判決指出，這起路燈桿漏電電死人的意外，發生在2015年12月間某日凌晨3時許，63歲簡姓男子騎經瑞芳區瑞濱路1-10號時停車，下車跨越路電燈桿旁鐵欄杆後，欲至河床上撿拾螃蟹誘捕籠，被漏電的路燈桿電死。

簡妻與2個兒子控訴，新北市瑞芳區公所管理疏失，未善盡維修之責，致路燈漏電電死他的先生，3人合計向瑞芳區公所求償300萬元。由於雙方對於賠償金額無共識，簡妻等3人憤而提起國賠訴訟案。

判決指出，公共設施如果因設置或管理有欠缺而導致人民生命、身體或財產損害者，國家自應負擔損害賠償責任。法院調查，簡男確遭路燈意外電死，顯見瑞芳區公所在管理上明顯有所欠缺，難辭其咎，依法准予國賠請求。

不過，可知路燈旁設有鐵欄杆，用來避免民眾翻越至河邊捕魚、戲水，簡男竟在深夜為了下至河床上撿拾螃蟹誘捕籠，翻越路燈桿旁鐵欄杆後，被漏電的電桿電死，簡也有過失，應負擔20%過失責任，瑞芳區公所應負擔80%過失責任。

法院因此依國家賠償法規定，判瑞芳區公所敗訴，要賠償簡妻、2個兒子各64萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
國中生遭體罰起立蹲下 家長求償百萬獲判賠3萬
2020-02-01 07:37

國中生遭體罰起立蹲下 家長求償百萬獲判賠3萬
劣質公設害童變多障 新北市府判賠千萬
2019-03-16 06:00

劣質公設害童變多障 新北市府判賠千萬
北市綠意生機養生宅 教你愛森活

北市綠意生機養生宅 教你愛森活
遭路燈電擊腦缺氧…男嗜吃石頭樹葉 獲國賠1761萬
2019-01-17 00:23

遭路燈電擊腦缺氧…男嗜吃石頭樹葉 獲國賠1761萬
水壩電死撈魚人 疑私接電線抽水釀禍
2015-07-31 13:54

水壩電死撈魚人 疑私接電線抽水釀禍
三債券打贏投資戰「疫」

三債券打贏投資戰「疫」
基隆市今日熱門
2020-03-18 12:35

她們3月遊歐洲返台趴趴走 居民怨社區快炸鍋

2020-03-13 23:35

基隆首名武漢肺炎住哪裡？又有網友亂PO文被抓

2020-03-15 14:14

瑤瑤在基隆校園拍戲 中華國小學生入鏡超開心

2020-03-19 14:04

武漢肺炎》基隆有防疫旅館 林右昌證實：限收基隆人已5人入住

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播