世界口腔健康日 即起至4/10孕婦、15歲以下孩童看牙免掛號費

即日起至4月10日，孕婦及15歲以下孩童持健保卡至貼有「孕婦嬰幼兒愛心親善牙醫院所」貼紙的牙醫院所及醫院看診，免掛號費。（基隆市牙醫師公會提供）

2020-03-20 13:50:13

〔記者林欣漢／基隆報導〕3月20日是「世界口腔健康日」，衛生福利部與中華民國牙醫師公會全國聯合會攜手合作，即日起至4月10日止舉辦「2020兒童口腔健康週－孕婦嬰幼兒愛心親善牙醫院所」活動，懷孕婦女及15歲以下孩童於活動期間持健保卡至貼有「孕婦嬰幼兒愛心親善牙醫院所」貼紙的牙醫院所及醫院看診，免掛號費。

基隆市牙醫師公會口衛主委黃常樹表示，這次活動基隆市有32家牙醫院所響應，原定今年3、4月例行舉行的幼兒園免費塗氟服務，因為武漢肺炎疫情未見退燒而暫停一次，家長們正好可以利用這段期間，帶家中幼兒前往這些院所塗氟及口腔檢查。

黃常樹指出，懷孕婦女應特別重視口腔健康，因為懷孕會改變口腔環境，增加牙周炎及齲齒的發生，也間接影響胎兒健康，研究證實，懷孕期間提供口腔保健，包括預防、修復和牙周治療是安全和有效的。

另外，兒童的口腔健康問題不僅會影響咀嚼、發音及美觀，甚至影響未來恆牙的生長及發育，嬰幼兒開始長牙就要進行定期的口腔檢查，再透過教導父母如何協助嬰幼兒做好口腔保健工作，配合潔牙時使用含氟牙膏及牙線，及早守護兒童口腔健康，「從小保護牙，老來不缺牙」。

基隆市參與「孕婦嬰幼兒愛心親善牙醫院所」名單如下：

（仁愛區） 安生牙醫、趙牙醫、蔡志明牙醫、曜聖牙醫、陽明牙醫、柏齡牙醫、超群牙醫、國泰牙醫、滕起民牙醫、經典牙醫

（信義區） 臺大牙醫、一品牙醫、兆康牙醫、新大牙醫

（中正區） 澄星牙醫、藝美牙醫、謝牙醫

（中山區） 隆源牙醫、展望牙醫、許牙醫、中山牙醫

（安樂區） 潔心牙醫、悅來牙醫、健翔牙醫、馨晴牙醫

（暖暖區） 潔安牙醫、微風牙醫、正榮牙醫

（七堵區） 百福牙醫、永全牙醫、晶采美學牙醫、凱悅牙醫

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