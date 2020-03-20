武漢肺炎》推遠距教學 林右昌：基隆做得比雙北好

因應未來可能會有停班補課的狀況，基隆市已經超前部署辦理全市高中以下各班線上教學模擬演練，市長林右昌說，這部分基隆市做得比雙北還要好。（基隆市政府提供）

2020-03-20 11:38:06

〔記者林欣漢／基隆報導〕武漢肺炎疫情持續延燒，因應未來可能會有停班補課的狀況，基隆市已經超前部署辦理全市高中以下各班線上教學模擬演練，市長林右昌今天上午受訪表示，基隆市已經班班數位化，並採購好300部平板，下週會配送到各個學校，加上本來配備的智慧教室設備，這部分基隆市做得比雙北還要好。

林右昌說，基隆市的疫情是非常穩定，相較雙北是好的非常多，相關疫情的準備還是用最嚴謹、超前部署來應對，包括異地辦公、防疫旅館等都已經做好準備，若未來有需要會按照中央指示來啟動，防疫旅館準備了65間房間，目前有5人入住，台北住一晚要6、7000元，基隆只要1500元，非常平價，另外，預計3月底或4月初，選定適當社區，進行社區感染的防疫演練。

林右昌表示，基隆的市場沒有像外縣市瘋狂搶購的狀況，圖書館、學校的防疫措施都做得非常嚴謹徹底，民眾也非常配合，所以目前不需要特意去關閉所有場館，基隆地狹人稠，室內運動空間有限，若關閉會對民眾生活造成很大影響，市府防疫工作確實，目前沒有這樣的打算，但會在維持民眾健康安全的正常生活秩序及防疫前提下，因應未來發展隨時評估及調整。

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