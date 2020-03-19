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首頁　>　基隆市

疏於照料愛子意外致死 父母緩起訴

7歲高姓患有癲癇及發展遲緩，去年因生病獨自在浴缸內玩水，致發生癲癇意外致死，圖為醫院示意圖。（資料照）

7歲高姓患有癲癇及發展遲緩，去年因生病獨自在浴缸內玩水，致發生癲癇意外致死，圖為醫院示意圖。（資料照）

2020-03-19 15:59:56

〔記者林嘉東／基隆報導〕7歲高姓患有癲癇及發展遲緩，去年11月間因感冒未到校上課，被父母接回家照顧，卻在住處浴缸玩水時不慎溺水。基隆地檢署認定，高的雙親疏於注意，讓高獨自在浴缸內玩水，致兒子發生癲癇時，意外致死，但念及2人為此自責、悲慟不已，給予2人緩起訴處分，但要接受法治教育3小時。

處分書指出，去年11月間，7歲的高姓男童因為感冒，未到校上課，由父母帶往醫院就醫後，返回暖暖住處照顧。

當天傍晚4時許，由高母放水，讓愛子獨自在浴缸內洗澡、玩水，高父不放心，與高母接續入內察看，均未發現異狀，不料，當高母再次查看時，赫見愛子已仰躺浴缸，口鼻浸在水面下，已無心跳，趕緊報119求助。

消防局獲報後，由內勤人員在電話中教導男童父親立即替男童CPR（心肺復甦術）；消防員趕抵急救時，男童依舊沒心跳呼吸，經醫院急救後恢復心跳，最後仍不治。

檢方認定，高發展遲緩，患有癲癇，加上他當時又感冒，有很高的機率會誘發癲癇，高的父母卻任憑高獨自在浴缸內洗澡、玩水，疏於注意，致兒子癲癇發作時，發生溺水意外，與兒子的死有因果關係，因此認定2人涉犯過失致死罪，但念及2人為此自責、悲慟不已，給予2人緩起訴處分，但要接受法治教育3小時。

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