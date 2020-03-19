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防疫國旅安心遊 基市推私房秘境遊程

基隆市中山區的「仙洞巖、佛手洞」，是基隆最大的天然海蝕洞穴，彎曲狹窄的洞穴有如迷宮秘境，又稱台版「古墓奇兵」。（圖由基隆市政府提供）

基隆市中山區的「仙洞巖、佛手洞」，是基隆最大的天然海蝕洞穴，彎曲狹窄的洞穴有如迷宮秘境，又稱台版「古墓奇兵」。（圖由基隆市政府提供）

2020-03-19 13:46:10

〔記者林欣漢／基隆報導〕受到武漢肺炎疫情影響，國外旅遊首當其衝，國旅市場轉夯，基隆市政府為遊客推薦私房秘境遊程，安心出遊還可以探索不一樣的基隆，像是純白色的基隆燈塔，能拍網美照及眺望海景；基隆最大的天然海蝕洞穴，彎曲狹窄的洞穴有如迷宮秘境，號稱台灣版「古墓奇兵」。

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯指出，推薦秘境探險路線是「基隆燈塔、燈塔文物館→白米甕砲台→仙洞巖、佛手洞→流浪頭美食」，位於中山區太白莊附近的「基隆燈塔」，外觀夢幻漂亮，在燈塔圍牆外眺望大海美不勝收，是網美的絕佳打卡景點。

基隆燈塔旁的「燈塔文物館」更是全國首創，還完整保留許多退役下來的燈器，附近還有知名的「白米甕砲台」，是西荷時期的遺址，保存完整，右側觀景台視野遼闊，可俯瞰基隆港內外全景，加上協和火力發電廠三支大煙囪，儼然已成基隆港的地標，吸引電視知名偶像劇「光陰的故事」前來拍攝取景，不少遊客慕名而來，是賞景休閒的好去處。

同樣位於中山區的「仙洞巖、佛手洞」，是基隆最大的天然海蝕洞穴，彎曲狹窄的洞穴有如迷宮秘境，又稱台版「古墓奇兵」，走入洞穴有種探險掘密，洞窟最深處的石壁上，有天然風化形成的石手印，維妙維肖宛如佛手，是基隆最特別的秘密景點。

曾姿雯表示，基隆的中山區不僅擁有特殊秘境景點，還有專屬的在地美食，老基隆人都稱「流浪頭」一帶的沙茶咖哩牛肉麵料理，融合沙茶咖哩、清燉甚至經典福州口味，每吃一口都會唇齒留香，喜歡牛肉料理的饕客們千萬不能錯過。

曾姿雯說，基隆是北台灣的世外桃源，有寬闊的山海風情、歷史古蹟及多元的特色美食，適合清明連假闔家大小來一趟基隆小旅行，同時也呼籲遊客出遊記得勤洗手，進入人多之密閉空間記得配戴口罩等自主健康管理，市府也會扮演好安心旅遊守護員的角色，要讓大家快樂出門平安回家。

基隆白米甕砲台是西荷時期的遺址，視野遼闊可俯瞰基隆港內外全景，地點在空曠的戶外。（圖由基隆市政府提供）

基隆白米甕砲台是西荷時期的遺址，視野遼闊可俯瞰基隆港內外全景，地點在空曠的戶外。（圖由基隆市政府提供）

基隆白米甕砲台是西荷時期的遺址，視野遼闊可俯瞰基隆港內外全景。（圖由基隆市政府提供）

基隆白米甕砲台是西荷時期的遺址，視野遼闊可俯瞰基隆港內外全景。（圖由基隆市政府提供）

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