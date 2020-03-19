76.4公斤K毒藏喇叭單體闖關 基檢起訴收貨人追幕後毒梟

毒梟把毒品藏在588個喇叭單體內，被財政部關務署基隆關查獲76.4公斤、市價逾台幣7600萬元K他命。（記者林嘉東翻攝）

2020-03-19 10:50:23

〔記者林嘉東／基隆報導〕毒梟走私毒品又見新手法，這回將毒品夾藏在喇叭單體內闖關。財政部關務署基隆關透過X光貨櫃檢查儀掃描，在588個喇叭單體內查獲76.4公斤、市價逾台幣7600萬元K他命，案經基隆地檢署指揮調查局等單位，逮到年僅24歲的邱姓收貨人，今天將邱男依涉犯毒品危害防制條例運輸第三毒品罪嫌起訴，並追查幕後毒梟。

基隆地檢署去年10月間，接獲財政部關務署基隆關通報，有1 只從馬來西亞進口來台的40呎雜貨櫃，被X光貨櫃檢查儀掃描發現有毒品夾藏在其中588個喇叭單體內。

私梟為躲避追查，把毒品化整為零，分批藏在588個喇叭單體最底層，每一個喇叭僅夾藏130公克K 他命；經秤588包共重達76.4公斤，市價估計逾台幣7600萬元。

基隆關報請緝毒專組檢察官蕭擁溱，指揮法務部調查局航業調查處基追查貨物來源。

案經檢調以貨追人，等邱姓收貨人領貨時將他逮捕；檢調查出，邱男去年9月也提領一批從馬來西亞進口的喇叭單體，基隆關只扣1喇叭單體檢驗，其餘放行。

檢調查驗查扣的喇叭單體，也在喇叭內發現夾藏130公克K他命；邱才坦稱，之前他收到那批夾藏在喇叭單體的K毒後，已交給貨主。

檢調追查，24歲的住在桃園市的邱姓男子無業，調查後，將邱依涉犯毒品危害防制條例第4條第3項運輸第三毒品罪嫌及懲治走私條例第2條私運管制物品罪嫌提起公訴，另往上溯源，追查毒品來源。

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毒梟把毒品藏在588個喇叭單體內。（記者林嘉東翻攝）

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