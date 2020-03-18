為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　基隆市

繁星通過中山牙醫篩選 她盼如同「順時中」成為良醫

大學繁星放榜，基隆二信高中學生洪千喜、楊雨築、蕭邦宸（由左至右）都通過牙醫系第一階段篩選。（基隆二信高中提供）

大學繁星放榜，基隆二信高中學生洪千喜、楊雨築、蕭邦宸（由左至右）都通過牙醫系第一階段篩選。（基隆二信高中提供）

2020-03-18 17:43:04

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆二信高中學生洪千喜小時候害怕看牙醫，牙醫師都很有耐心的安撫她，讓她逐漸有安全感，不再懼怕看牙，最近看到衛福部長陳時中對防疫的指揮若定，更是大為仰慕，今天大學繁星放榜，洪千喜順利通過中山醫學大學第一階段篩選，她表示會積極把握機會，朝自己夢想前進。

洪千喜說，小時候去看牙醫，印象最深刻的是只要聽到牙醫師叫她張開嘴巴，聽到牙醫師使用有聲音的儀器時就開始哭，但是牙醫師都很有耐心的安撫她，讓她有安全感，也越來越勇敢的面對牙醫師的診療，長大後就愛上牙醫師的耐心，最近看見陳時中對防疫的指揮若定，知道他是牙醫師，就更堅定她往牙醫發展的使命感。

今年牙醫系首度納入第八類學群，需要第二階段面試篩選，通過中山醫學大學第一階段篩選的洪千喜說，如果有機會順利通過第二階段篩選，在學期間會全心全意學習，把醫師當作一生志業，幫助更多人更健康快樂。

二信高中校長林立表示，今年大學繁星推薦榜單二信高中再創佳績，有32人上榜，其中3位台大、3位醫學系，「頂大」學校幾乎全部錄取，包括台大3位，清大2位，交大、成大、政大各一位，陽明及北醫大醫學系各一位。

除了學測滿級分的鄭至盛錄取台大電機工程系，還有58級分陳昱璇錄取台大土木工程系及56級分洪詩媛錄取台大農藝學系；另外有59級分蕭邦宸、58級分楊雨築及58級分洪千喜，分別通過陽明大學醫學系、台北大學醫學系及中山醫學大學牙醫系，三位都邁進第八類學群的二階段篩選。

林立表示，繁星推薦是大學升學管道的第一關，也是競爭最激烈的管道，尤其是台大電機及醫學系，該校已經連續2年包辦3位台大錄取，今年更上一層樓錄取台大電機系，同時有3位通過競爭最為激烈的醫學系，其中陽明大學醫學系今年已經是第5年蟬連。

大學繁星放榜，基隆二信高中再創佳績，有32人上榜，其中3位台大、3位醫學系，「頂大」學校幾乎全部錄取。（基隆二信高中提供）

大學繁星放榜，基隆二信高中再創佳績，有32人上榜，其中3位台大、3位醫學系，「頂大」學校幾乎全部錄取。（基隆二信高中提供）

洪千喜通過中山牙醫篩選，盼「順時中」成為牙科良醫。（基隆二信高中提供）

洪千喜通過中山牙醫篩選，盼「順時中」成為牙科良醫。（基隆二信高中提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「繁星」刷新校史紀錄！ 屏東美和高中3人上醫學系
2020-03-18 17:23

「繁星」刷新校史紀錄！ 屏東美和高中3人上醫學系
好巧！從國小到高中都同校 蘭女曾鈺量、吳欣慈攜手摘繁星進清大
2020-03-18 16:33

好巧！從國小到高中都同校 蘭女曾鈺量、吳欣慈攜手摘繁星進清大
午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品

午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品
繁星錄取人數首度破百 新化高中衝上全國第3
2020-03-18 13:51

繁星錄取人數首度破百 新化高中衝上全國第3
後壁高中繁星傳佳績 楊松齡可望成創校以來首位醫學系學生
2020-03-18 13:34

後壁高中繁星傳佳績 楊松齡可望成創校以來首位醫學系學生
三債券打贏投資戰「疫」

三債券打贏投資戰「疫」
基隆市今日熱門
2020-03-18 12:35

她們3月遊歐洲返台趴趴走 居民怨社區快炸鍋

2020-03-13 14:51

口罩預購達47萬 陳時中提醒：重複登記白花力氣、要求馬上付款是詐騙 影片

2020-03-12 11:03

武漢肺炎》基隆1確診？議會追究…衛生局長拒公布

2020-03-13 23:35

基隆首名武漢肺炎住哪裡？又有網友亂PO文被抓

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播