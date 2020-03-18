繁星通過中山牙醫篩選 她盼如同「順時中」成為良醫

大學繁星放榜，基隆二信高中學生洪千喜、楊雨築、蕭邦宸（由左至右）都通過牙醫系第一階段篩選。（基隆二信高中提供）

2020-03-18 17:43:04

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆二信高中學生洪千喜小時候害怕看牙醫，牙醫師都很有耐心的安撫她，讓她逐漸有安全感，不再懼怕看牙，最近看到衛福部長陳時中對防疫的指揮若定，更是大為仰慕，今天大學繁星放榜，洪千喜順利通過中山醫學大學第一階段篩選，她表示會積極把握機會，朝自己夢想前進。

洪千喜說，小時候去看牙醫，印象最深刻的是只要聽到牙醫師叫她張開嘴巴，聽到牙醫師使用有聲音的儀器時就開始哭，但是牙醫師都很有耐心的安撫她，讓她有安全感，也越來越勇敢的面對牙醫師的診療，長大後就愛上牙醫師的耐心，最近看見陳時中對防疫的指揮若定，知道他是牙醫師，就更堅定她往牙醫發展的使命感。

今年牙醫系首度納入第八類學群，需要第二階段面試篩選，通過中山醫學大學第一階段篩選的洪千喜說，如果有機會順利通過第二階段篩選，在學期間會全心全意學習，把醫師當作一生志業，幫助更多人更健康快樂。

二信高中校長林立表示，今年大學繁星推薦榜單二信高中再創佳績，有32人上榜，其中3位台大、3位醫學系，「頂大」學校幾乎全部錄取，包括台大3位，清大2位，交大、成大、政大各一位，陽明及北醫大醫學系各一位。

除了學測滿級分的鄭至盛錄取台大電機工程系，還有58級分陳昱璇錄取台大土木工程系及56級分洪詩媛錄取台大農藝學系；另外有59級分蕭邦宸、58級分楊雨築及58級分洪千喜，分別通過陽明大學醫學系、台北大學醫學系及中山醫學大學牙醫系，三位都邁進第八類學群的二階段篩選。

林立表示，繁星推薦是大學升學管道的第一關，也是競爭最激烈的管道，尤其是台大電機及醫學系，該校已經連續2年包辦3位台大錄取，今年更上一層樓錄取台大電機系，同時有3位通過競爭最為激烈的醫學系，其中陽明大學醫學系今年已經是第5年蟬連。

大學繁星放榜，基隆二信高中再創佳績，有32人上榜，其中3位台大、3位醫學系，「頂大」學校幾乎全部錄取。（基隆二信高中提供）

洪千喜通過中山牙醫篩選，盼「順時中」成為牙科良醫。（基隆二信高中提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法