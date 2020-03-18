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有洋蔥！他繁星錄取宜蘭大學食品系 想解開母親因腫瘤過世原因

大學繁星放榜，基隆高中有54名學生錄取，錄取率超過八成。（基隆高中提供）

大學繁星放榜，基隆高中有54名學生錄取，錄取率超過八成。（基隆高中提供）

2020-03-18 16:57:40

〔記者林欣漢／基隆報導〕大學繁星今天放榜，基隆高中學生謝崇德考取國立宜蘭大學食品科學系，背後原因有洋蔥！謝崇德說，母親近年因為腫瘤過世，醫生也說不出是什麼原因，他認為一定是因為飲食，「希望能夠在食品科學的領域更加精進，也許有天我能解開母親腫瘤的原因。」

謝崇德還有一個雙胞胎兄弟謝善道，考取國立台東大學公共與文化事務學系，兩兄弟說，母親在他們高二時過世，父親因長期在越南工作，所以很長一段時間是兄弟倆互相扶持生活，還好有學校老師幫忙，例如每日提供便當與工讀機會等，讓他們可以度過那段艱苦的日子，「今日放榜，算是苦盡甘來的時刻了。」

謝善道說，母親離開後，他們相當難過，還好有學校老師們的鼓勵與支持，他選擇就讀公共與文化事務學系，希望以後當公務員，有穩定的工作，照顧父親及弟弟，陪伴家人。

另外，考取國立台灣大學農業化學系的林宸宇，去年曾代表學校至日本參與「2019 IYC AMEA國際青年論壇」，並進行「生物體中的塑膠微粒研究」發表，林宸宇蒐集八斗子海邊的螺類、海水及藻類，用木瓜酵素溶解生物後，檢測是否含有塑膠微粒，獲得許多回響，也讓他立志要往生物化學領域研究，希望將來可以運用所學，解決生物體內塑膠微粒殘留的問題。

基隆高中校長鍾定先今天集合錄取繁星的54名學生，勉勵他們「考上的不要懈怠，要持續學習，高中只是一個學習階段而已，你還有未來的路要走，別忘了要做更好的自己。」

大學繁星放榜，基隆高中校長鍾定先（中）勉勵謝崇德（右）、謝善道（左）雙胞胎兄弟。（基隆高中提供）

大學繁星放榜，基隆高中校長鍾定先（中）勉勵謝崇德（右）、謝善道（左）雙胞胎兄弟。（基隆高中提供）

大學繁星放榜，立志要往生物化學領域研究的林宸宇（中）考取國立台灣大學農業化學系。（基隆高中提供）

大學繁星放榜，立志要往生物化學領域研究的林宸宇（中）考取國立台灣大學農業化學系。（基隆高中提供）

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