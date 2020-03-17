完善台灣版「朝聖之路」 淡蘭古道北路起點要打造懸臂式步道

淡蘭古道北路官道的起點在暖暖興隆街，市府規劃在基隆河右岸興隆街設置架空懸臂式（棧橋）步道，連接興隆街與暖暖車站，工程經費預估要8000萬元。（記者林欣漢攝）

2020-03-17 18:11:15

〔記者林欣漢／基隆報導〕淡蘭古道是清代淡水到宜蘭的主要交通道路，後來發展出北路官道、中路民道、南路茶道的交通系統，其中，北路官道的起點在基隆市暖暖興隆街，距離中路民道的起點暖暖車站約800公尺，但是這一段路缺乏安全的人行步道，今天基隆市議會市政考察，市府表示，今年向經濟部水利署爭取，在基隆河右岸興隆街設置架空懸臂式（棧橋）步道，連接興隆街與暖暖車站，工程經費預估要8000萬元。

基隆市議員王醒之指出，淡蘭古道兼具經濟、觀光及歷史文化價值，是一條值得探訪的國家級綠道，也是青年壯遊的好場域，但暖暖車站到淡蘭古道，缺乏人行步道空間，這段長約800公尺的斷點若能做起來，會更加完善，很多人以為淡蘭古道北路的起點在瑞芳，但其實是在暖暖，未來若能以淡蘭古道北路、中路的起點來行銷暖暖，相信會帶來非常多的效益。

市議員林旻勳也說，這一段800公尺的斷點極其有必要打通，因為這一段路就是去年修建完成的過港河濱公園，與碇內吊橋間的斷點，現況被切成好幾段，若接起來，可以從暖暖一路往瑞芳、四腳亭走過去，附近還有去年暑假啟用、全台獨有的黃臘石博物館，希望能早日打通，帶動周邊觀光。

市府工務處長張元良說，2016年已經完成「基隆市基隆河岸親水空間串連工程」規劃案，總經費5.2億元，其中，連接興隆街與暖暖車站的懸臂式（棧橋）步道，經費預估要8000萬元，已經請主管機關水利署第十河川局納入考量，希望能儘速推動。

市長林右昌也說，基隆要做的事太多了，這幾年已經向中央爭取到約200億元建設基隆的經費，基隆河是中央主管的河川，5.2億元對基隆不是小錢，「其實五千萬就很大了，這筆錢我們不打算出，」至於那一段要先做，因為像是七賢橋、暖江橋等，有七、八個斷點，會選擇優先順序評估，先接起來，讓路通，再做整體路線的改善，去年有當面向行政院長蘇貞昌爭取，經費會努力爭取積極來推動。

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