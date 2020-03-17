為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　基隆市

完善台灣版「朝聖之路」 淡蘭古道北路起點要打造懸臂式步道

淡蘭古道北路官道的起點在暖暖興隆街，市府規劃在基隆河右岸興隆街設置架空懸臂式（棧橋）步道，連接興隆街與暖暖車站，工程經費預估要8000萬元。（記者林欣漢攝）

淡蘭古道北路官道的起點在暖暖興隆街，市府規劃在基隆河右岸興隆街設置架空懸臂式（棧橋）步道，連接興隆街與暖暖車站，工程經費預估要8000萬元。（記者林欣漢攝）

2020-03-17 18:11:15

〔記者林欣漢／基隆報導〕淡蘭古道是清代淡水到宜蘭的主要交通道路，後來發展出北路官道、中路民道、南路茶道的交通系統，其中，北路官道的起點在基隆市暖暖興隆街，距離中路民道的起點暖暖車站約800公尺，但是這一段路缺乏安全的人行步道，今天基隆市議會市政考察，市府表示，今年向經濟部水利署爭取，在基隆河右岸興隆街設置架空懸臂式（棧橋）步道，連接興隆街與暖暖車站，工程經費預估要8000萬元。

基隆市議員王醒之指出，淡蘭古道兼具經濟、觀光及歷史文化價值，是一條值得探訪的國家級綠道，也是青年壯遊的好場域，但暖暖車站到淡蘭古道，缺乏人行步道空間，這段長約800公尺的斷點若能做起來，會更加完善，很多人以為淡蘭古道北路的起點在瑞芳，但其實是在暖暖，未來若能以淡蘭古道北路、中路的起點來行銷暖暖，相信會帶來非常多的效益。

市議員林旻勳也說，這一段800公尺的斷點極其有必要打通，因為這一段路就是去年修建完成的過港河濱公園，與碇內吊橋間的斷點，現況被切成好幾段，若接起來，可以從暖暖一路往瑞芳、四腳亭走過去，附近還有去年暑假啟用、全台獨有的黃臘石博物館，希望能早日打通，帶動周邊觀光。

市府工務處長張元良說，2016年已經完成「基隆市基隆河岸親水空間串連工程」規劃案，總經費5.2億元，其中，連接興隆街與暖暖車站的懸臂式（棧橋）步道，經費預估要8000萬元，已經請主管機關水利署第十河川局納入考量，希望能儘速推動。

市長林右昌也說，基隆要做的事太多了，這幾年已經向中央爭取到約200億元建設基隆的經費，基隆河是中央主管的河川，5.2億元對基隆不是小錢，「其實五千萬就很大了，這筆錢我們不打算出，」至於那一段要先做，因為像是七賢橋、暖江橋等，有七、八個斷點，會選擇優先順序評估，先接起來，讓路通，再做整體路線的改善，去年有當面向行政院長蘇貞昌爭取，經費會努力爭取積極來推動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
新北觀光影片 日本獲雙獎 青春山海線、淡蘭古道 揚名國際
2020-03-01 05:30

新北觀光影片 日本獲雙獎 青春山海線、淡蘭古道 揚名國際
淡蘭古道旅遊夯！新北觀旅局培訓台灣第一批國家綠道導覽員
2019-12-18 16:45

淡蘭古道旅遊夯！新北觀旅局培訓台灣第一批國家綠道導覽員
午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品

午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品
新北首創「觀光品牌商標化」 鼓勵年輕人返鄉開發在地產品
2019-07-24 10:13

新北首創「觀光品牌商標化」 鼓勵年輕人返鄉開發在地產品
淡蘭古道小旅行 隱藏版「手路菜」揭密
2019-07-11 13:29

淡蘭古道小旅行 隱藏版「手路菜」揭密
北北宜首長齊聚獨缺林右昌 柯文哲緩頰：今天市運會
2019-06-01 15:12

北北宜首長齊聚獨缺林右昌 柯文哲緩頰：今天市運會
基隆市今日熱門
2020-03-13 14:51

口罩預購達47萬 陳時中提醒：重複登記白花力氣、要求馬上付款是詐騙 影片

2020-03-12 11:03

武漢肺炎》基隆1確診？議會追究…衛生局長拒公布

2020-03-13 23:35

基隆首名武漢肺炎住哪裡？又有網友亂PO文被抓

2020-03-12 22:46

武漢肺炎》中國船員違規下船闖關入境 基隆港警及時攔下

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播