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首頁　>　基隆市

里長候選人請15人吃免費選舉飯 15人判刑、沒收未付餐費

基隆市中正區砂子里候選人曾秀菁被控以免費餐宴向陳等15位里民買票。基隆地院近日審結依違反選罷法「有投票權人收受不正利益罪」，各判處2月徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年。（記者林嘉東攝）

基隆市中正區砂子里候選人曾秀菁被控以免費餐宴向陳等15位里民買票。基隆地院近日審結依違反選罷法「有投票權人收受不正利益罪」，各判處2月徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年。（記者林嘉東攝）

2020-01-15 15:13:23

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市中正區砂子里候選人曾秀菁被控以免費餐宴請陳等15 位里民爭取支持。基隆地院近日審結依違反選罷法「有投票權人收受不正利益罪」，各判處2月徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年。

曾秀菁前年底九合一選舉期間，花台幣30萬元「搓圓仔湯」勸退對手，還宴請里民吃飯爭取支持，雖如願當選，被檢警調查獲賄選後，遭到起訴。

基隆地院去年11月間，依違反選罷法判處曾4年2月徒刑，併科200萬元罰金、褫奪公權4年，還被法院判當選無效。

被控接受曾不當飲宴的陳姓等15名里民，被控於前年5月間，接受曾秀菁邀約至「阿忠海產餐廳」吃飯。檢警調查出，曾以砂子關懷協會為藉口，花1萬2000元價格，席開2桌，宴請陳等15名里民免費吃飯。席間，曾至各桌拜票請託陳等15人支持她當選，讓她有服務選民的機會，陳等15人還高呼：「凍選！」

法院認為，陳等15名里民接受曾招待吃飯，未支付任何餐費，默許將票投給曾，違反選罷法「有投票權人收受不正利益罪」，將陳等15名里民各判處2月徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年。

此外，法院計算陳等15名里民免費吃的哪一餐，平均每人須花費600元，雖然已經吃下肚，法院認為屬犯罪所得，依法判處沒收，陳等15名里民須繳納600元給國庫。

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