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基隆「愛四路夜市」週六起16天不打烊

基隆愛四路夜市，本週六（18日）起到2月2日，獲准24小時不打烊，基隆、北海岸與瑞芳鄉親可以隨時隨地採買年貨與品嘗美食。（記者俞肇福攝）

基隆愛四路夜市，本週六（18日）起到2月2日，獲准24小時不打烊，基隆、北海岸與瑞芳鄉親可以隨時隨地採買年貨與品嘗美食。（記者俞肇福攝）

2020-01-14 22:20:37

〔記者俞肇福／基隆報導〕1月24日就是除夕，近日民眾把握時間採買年貨，緊臨基隆廟口夜市的「愛四路夜市」，將從本週六（18日）起至2月2日共16天，全天營業不打烊，讓基隆、北海岸與瑞芳鄉親，可隨時隨意採買年貨，順便品嘗夜市美食。

基隆市中心有兩個夜市分屬不同攤販委員會，全國民眾熟知的基隆廟口夜市，是指愛三路至愛四路間的仁三路攤販，有64攤；愛四路夜市是指仁一路至仁三路間的愛四路攤販，有174攤。兩個夜市範圍是市府核准的暫准設攤區，白天是車輛通行路段，平時只有晚上才圍起封路營業。

愛四路夜市與基隆廟口商圈串連一起，有各式海鮮、美食、百貨等，為基隆美食小吃熱搜區，有不少網路知名店家，如奶油螃蟹、炭烤三明治、紀家原汁豬腳、三兄弟豆花及全家福湯圓等。

廟口夜市知名小吃不勝枚舉，從營養三明治、鐤邊趖、一口吃香腸、泡泡冰、金興麻粩、排骨酥麵、天一香滷肉飯、排骨便當、天婦羅等美食，讓人走過路過，也絕對不會錯過，一定要坐下來好好品嘗。

基隆市府產發處市場管理科長徐游宇表示，今年愛四路夜市攤販委員會申請全天開放營業時段，從1月18日起至2月2日共16天，店家可以選擇不打烊24小時營業，也可以視情況休息。

徐游宇表示，交通部觀光局推出的「擴大國旅秋冬補助計畫」200元夜市抵用券，期限延長到2月底，基隆廟口夜市、愛四路夜市都可使用。

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