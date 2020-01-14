女華僑分屍案》天網恢恢！兇嫌擬捏編死者行蹤 卻碰上這個

監視器錄到兇嫌林國平7日下午於租屋處外抽菸。（資料照，記者王冠仁翻攝）

2020-01-14 20:09:42

〔記者劉慶侯／台北報導〕在台北市萬華中央果菜市場打臨時工的林國平涉嫌殺害馬來西亞籍華僑鄧女，心思縝密的他疑似將鄧女的手機塞藏在市場周邊停放的大貨車夾縫內，希望利用不知情的貨車司機載著手機南來北往，營造出鄧女外出旅遊的假象。怎料，這輛大貨車硬生生地在原處停了數日，讓警方及早得知鄧女可能遭遇不測。

據了解，鄧女6日失蹤後，警方根據家屬報案開始調閱監視系統過濾，未發現鄧女離開租住處的影像，一度也懷疑她僅是外出，雖針對同公寓的租住戶查訪，但尚未朝兇殺方向多作聯想。

警方為追蹤鄧女行蹤，針對鄧女手機訊號追查，卻發現鄧女手機發出的訊號在萬大路旁一輛大貨車內。辦案人員當時左查右找，都找不到手機，差一點把貨車拆了，直到清查夾板縫隙，才終於找到仍有電力的鄧女手機。

警方表示，這輛大型貨車是專門自中南部載運蔬果到中央市場拍賣的送貨車，照常理說，司機應每日都會駕駛著貨車南來北往運輸，不料，案發後數日內，司機恰巧因家中有事，所以都將貨車停放在原處紋風不動，結果意外地讓警方驚覺鄧女可能發生不測。

警方研判，前科累累的兇手林國平算得上是老謀深算，想利用貨車南北空梭跑，手機訊號不時的在北中南移動，藉以營造鄧女是外出旅遊的假象，以便製造出對他有利的脫罪空間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法