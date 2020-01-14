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全台首創 基隆港郵輪旅客自助報到今啟用

麗星郵輪公司在基隆港西岸碼頭建置全台港口首座旅客自助報到機，基隆市長林右昌體驗後大聲說讚！圖由左至右為雲頂集團台灣區副總裁劉曉寧、林右昌、立委蔡適應。（記者俞肇福攝）

麗星郵輪公司在基隆港西岸碼頭建置全台港口首座旅客自助報到機，基隆市長林右昌體驗後大聲說讚！圖由左至右為雲頂集團台灣區副總裁劉曉寧、林右昌、立委蔡適應。（記者俞肇福攝）

2020-01-14 14:52:16

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆港郵輪旅客頻創新高，去年創下109萬人次，為避免讓遊客大排長龍等上船，麗星郵輪公司在基隆港西岸碼頭建置全台唯一、國際級的郵輪旅客自助報到機，只要5個步驟、20秒鐘，就能完成報到；據了解，未來將會繼續整合所有資訊，最終將做到人臉辨識功能，讓搭郵輪通關更方便。

麗星郵輪指出，使用基隆港西岸碼頭自助報到機的5項步驟，分別是先到（1）1樓放行李（2）掃描護照（3）確認船班房卡資訊（4）取得登船貼紙（5）取得房卡，20秒鐘就能完成報到；親自體驗自助報到的基隆市長林右昌說，實在非常簡單方便，相信就連小朋友也能一指搞定。

目前基隆港西岸碼頭建置12台自助報到機，因為基隆港東岸碼頭在整修，未來也會陸續增設自助報到機，基隆港務分公司預估自助報到機可以分流7到8成旅客，2年內，還要挑戰市區預辦登船，外加超酷人臉辨識功能。

雲頂集團台灣區副總裁劉曉寧強調，集團非常重視台灣郵輪市場發展，麗星郵輪深耕台灣市場至今22年，去年一整年的郵輪旅客40萬人次，旗下的「寶瓶星號」全年度以基隆港做為母港提供全年航運服務；而近年來，集團也陸續規劃「探索夢號」與「世界夢號」系列行程，持續滿足台灣市場的多樣需求。

林右昌表示，非常開心能見證全台灣第一組碼頭自助報到機啟用，是台灣郵輪產業發展史歷史性的一刻，基隆港榮獲亞洲最佳郵輪母港，郵輪停靠艘次及旅客人次除了佔全台灣9成以上，每年更是突破以往紀錄，今年預計將有 620 艘次的郵輪停靠基隆。另外，林右昌強調說，目前基隆港東、西岸碼頭正在修建優化，接下來還有許多重大建設將陸續完工，屆時將有更多的觀光旅遊資源可以吸引旅客駐足。

麗星郵輪公司在基隆港西岸碼頭建置全台首座旅客自助報到機，圖為基隆市長林右昌親自體驗自助報到手續，林右昌操作後說，真的太容易方便，小朋友也能自己完成。（記者俞肇福攝）

麗星郵輪公司在基隆港西岸碼頭建置全台首座旅客自助報到機，圖為基隆市長林右昌親自體驗自助報到手續，林右昌操作後說，真的太容易方便，小朋友也能自己完成。（記者俞肇福攝）

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