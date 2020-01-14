基隆農曆春節推33項便民措施 今起陸續上路

新年新氣象，基隆市政府宣布春節期間33項便民措施，即日起起陸續上路。（記者林欣漢攝）

2020-01-14 13:00:27

〔記者林欣漢／基隆報導〕新年新氣象，基隆市政府今天宣布農曆春節期間33項便民措施，即日起陸續上路，包括年貨公車、垃圾收運時間、場館關閉等，詳情可上基隆市政府網站查詢。

市府表示，22日至24日除夕期間，每天上午8點至中午12點有年貨公車，每個整點從公車總站發車，行駛路線由公車總站→二信循環站→孝二路→成功陸橋→成功市場→安樂路→果菜市場→安樂路→成功市場→仁五路仁愛市場→愛三路→二信循環站→公車總站，方便市民年節前採買。

國光客運、基隆客運、公車處春節期間營運班次時刻表，已公告於業者網站及各候車場站。各醫院農曆春節期間依舊提供24小時急診醫療服務，不受假期影響，30日初六起各醫療院所陸續恢復提供門診服務。

24日除夕至27日初三，基隆市路邊停車格暫停收費；23日、28日初四、29日初五為部分收費。愛四路夜市從18日凌晨零時起至2月2日零時止，全天營業共16天，方便民眾消費購物。

垃圾收運部分，24日除夕下午1點起全市巡迴清運垃圾，下午6點後，除了全市17處定點垃圾車外，全面停止收運垃圾。25日初一至27日初三基隆市停止收運垃圾，28日初四恢復正常收運垃圾、資源及廚餘回收工作，當天下午1點起也會加開垃圾車清運。

東、西岸旅遊服務中心農曆春節期間不休息；市立游泳池、市立體育場、田徑場及暖暖運動公園內場跑道及看台、棒球場、網球場，23日至29日期間暫停開放。

農曆春節期間，平日使用長照送餐或居家服務的獨居長者，經需求調查後會持續辦理春節送餐或居家服務工作。春節前後民眾如有存、提現鈔需求，可事先撥打110或向分局或分駐（派出）所申請護鈔服務。

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