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基隆金鼠年紅包與春聯今亮相

基隆市長林右昌今親自揮毫，公布金鼠年的市府春聯「瑞風亨祥」。（記者俞肇福攝）

基隆市長林右昌今親自揮毫，公布金鼠年的市府春聯「瑞風亨祥」。（記者俞肇福攝）

2020-01-13 20:08:11

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府印製春聯，每年都煞費苦心，基隆市長林右昌今公布今年的春聯「瑞風亨祥」，並表示希望祥瑞的風，吹進每戶市民家中，每個人都吉祥福氣、圓滿平安。

林右昌入主市府後，每年印製春聯都別出心裁，依序是第一年（羊年）「基地昌隆」、第二年（猴年）「盛發萬年」、第三年（雞年）「福佑利豐」、第四年（狗年）「喜臨旺來」、第五年（豬年）「富泰康寧」，今年則是「瑞風亨祥」。

他說，今年春聯選字「瑞風亨祥」，寓意希望祥瑞的風，吹進每戶市民家中，每個人都吉祥福氣、圓滿平安。而限量的1元金鼠紅包，裡頭寫下感謝大家過去5年，做市府團隊堅實的後盾，2020期許與大家喜迎基隆豐收年，看見蛻變港都。

林右昌表示，15萬4千多份的「瑞風亨祥」春聯，將透過各區公所發送；至於5萬份1元紅包，林右昌將於走訪各大市場及活動時，親自送給市民，祝大家幸福平安過好年。想獲得市長發送的紅包，可留意下列時間地點：1月15日凌晨4時30分崁仔頂魚市場、清晨6時30分果菜市場、上午8時30分安樂市場；1月19日上午10時仁愛市場；1月21日上午9時30分七堵市場；1月22日上午8時30分成功市場、10時信義市場。

基隆市政府今公布金鼠年1元紅包，共準備5萬個，近日將開始發放。（記者俞肇福攝）

基隆市政府今公布金鼠年1元紅包，共準備5萬個，近日將開始發放。（記者俞肇福攝）

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