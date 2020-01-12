女華僑分屍案》運屍畫面曝光！當初警方查訪錯失抓人時機

林嫌開著租來的轎車，從萬華租屋處載運屍塊前往基隆山區棄置。（記者王冠仁翻攝）

2020-01-12 18:58:51

〔記者王冠仁、林嘉東／連線報導〕26歲鄧姓女華僑被殺害分屍案，警方調查發現45歲林姓男子涉有重嫌。當初鄧女的表哥發現鄧女失蹤報警，警方一度登門查訪，事後研判，當時鄧女的遺體可能就在屋內，但林姓男子十分鎮靜，警方沒察覺異狀，也沒證據可抓人；想不到，警方早上訪查完，林嫌下午就租車運屍塊到基隆市山區棄置。

警方說，鄧女的表哥本月6日晚上報案失蹤協尋，轄區警方曾在7日早上前往鄧女租屋處查訪。鄧女住的樓層有5間套房，其中1間沒住人，另外2間房客都外出上班，當時只有林姓男子在租屋處內。

當時林嫌面對警方詢問故作鎮定，儘管員警聞到濃厚的刺鼻化學藥劑味，但因林嫌沒有異狀，且員警當時沒有積極事證，也無權進入林嫌屋內查看，因此錯失抓林嫌時機。不過事後警方推估林嫌犯案時序，7日早上當時鄧女的遺體仍在林嫌屋內，林嫌在員警上門、屋內有屍體的情況下，應對居然十分冷靜。

資深刑警說，林嫌在2005年犯下持刀強盜案，犯案後隨即搭車前往高雄，再搭車前往南港，故意增加警方追查難度。他事後躲在南港一處大樓頂樓一整天，警方最後是透過他通聯，發現他想租屋居住，隨後趁他離開大樓頂樓時，在南港一家網咖抓到人。

當時承辦此案的刑警回憶，林嫌犯案後十分冷靜、思緒縝密，對於如何逃亡、躲藏都有縝密規劃。此次林嫌又犯下更嚴重的犯行，且將手機棄置，懷疑可能會循過去習慣，繼續四處躲藏。

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