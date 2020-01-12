女華僑分屍案》鄰居浴室疑為支解現場 充斥松香水氣味

鄧女表哥曾發文協尋。（取自Dcard）

2020-01-12 06:47:37

首次上稿 01:10

更新時間 06:47

〔記者王冠仁／台北報導〕26歲馬來西亞籍鄧姓女華僑，昨（11日）中午被警方發現她遭人殺害分屍，棄置在基隆山區。鄧女原本在台北市萬華租屋居住，她與家人失聯多日，家人找上警方求助；警方事後發現與鄧住在同棟樓、涉有重嫌的44歲林姓男子消失無蹤，警方曾進入林屋內查看，發現他浴室內瀰漫松香水氣味，不排除浴室就是鄧被分屍的第一現場。

本月6日，鄧女的林姓表哥向警方報案，指稱居住在台北市富民街一處民宅5樓出租套房的鄧女，失聯多日。警方獲報後調閱監視器畫面追查，發現鄧返家後就沒再外出，且44歲林姓男房客不久後就抱著2個大紙箱外出，還驅車前往基隆一帶。

警方沿線調閱監視器畫面追查，昨中午在基隆山區的產業道路旁樹林中，發現裝有鄧女屍塊的紙箱。

據悉，鄧的屍塊被棉被包裹，四肢與軀幹分別被裝入2個紙箱，且屍塊被發現時已腐爛發臭。

警方懷疑林「人間蒸發」涉有重嫌，事後前往他住處內查看；他住處浴室內被打掃得十分乾淨，甚至可以聞到松香水的殘留氣味。警方不排除林就是在浴室內將鄧支解，事後再以松香水詳細清除殘餘血跡。

據了解，鄧平時從事餐飲業，上班地點在台北車站附近，她工作認真、為人和善，工作表現深受肯定，也與同事相處融洽。

警方說，林有多起竊盜前科，在住處附近果菜失場工作，他也在富民街租屋居住，恰好是鄧的同棟鄰居，他對鄧有好感，疑曾向她搭訕被拒。目前警方雖然鎖定林身分，但他下落不明，警方不排除他可能四處逃亡或畏罪自殺，正全力追緝。

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