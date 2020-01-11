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首頁　>　基隆市

馬來西亞女華僑慘遭分屍棄屍基隆山區 警鎖定一男子追查

2020-01-11 23:51:52

首次上稿 23:04
更新時間 23:51

〔記者劉慶侯／台北報導〕在台工作的26歲馬來西亞籍鄧姓女華僑，5天前莫名失蹤，今中午遺體在基隆市山區被民眾發現，四肢均遭殘忍切除，分裝在兩個大紙箱中。

台北市警萬華分局目前根據追查，鎖定被害人同租住處的44歲林姓男房客涉有重嫌，目前根據定位訊號發現涉嫌人出沒在新北市中和地區，現正在積極追查兇嫌對方行蹤。

據了解，鄧姓女子是馬來西亞籍華僑，已取得中華民國居留證，在台北市富民街的一處公寓出租套房中，與另4人共同分租居住。

鄧女5天前還和家屬電話連絡，但此後便消失無蹤，而鄧女的同事日前因一直未見鄧女上班，經向家屬查問，便向北市警萬華分局東園派出所報案請求協尋。

警方當時曾進行調查，發現鄧女曾被同居住在公寓出租套房內的一名林姓男子搭訕追求，但在鄧女失蹤後，林男也消失無蹤。

警方調查，涉有重嫌的44歲林姓男子，多起竊盜前科，在住處附近果菜失場工作，與鄧女共同租屋富民街的同棟出租套房，對鄧女非常有好感。

鄧女屍身是被人發現丟棄在基隆市山區，被分別裝在2個箱裝2箱內。警方懷疑這名男子涉有重嫌，經追蹤對方電話位置，發現曾出現在新北市中和地區，現追查對方下落中。

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