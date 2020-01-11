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民進黨總統、立委雙贏 基隆得票數寫新頁

立委蔡適應（中）得到10萬4082票，是實施單一選區後，基隆市第1個連任成功的民進黨籍立委。（記者林欣漢攝）

立委蔡適應（中）得到10萬4082票，是實施單一選區後，基隆市第1個連任成功的民進黨籍立委。（記者林欣漢攝）

2020-01-11 23:11:47

〔記者林欣漢／基隆報導〕總統與立委大選，基隆市投票率高達72.9％，蔡英文總統獲得11萬4966票，立委蔡適應10萬4082票，連任成功的「雙蔡」，都比上屆增加2萬多票，為民進黨在基隆市的總統、立委得票數創下新高紀錄。蔡適應預計12日上午10點從仁一路競選總部出發，展開全市謝票行程。

11日下午開票，尋求連任的蔡英文、蔡適應一路領先，蔡適應在基隆市7個行政區都是最高票，蔡總統也僅在信義區小輸韓國瑜200多票，連一向是藍營鐵票的暖暖軍眷區及信義文教區都被攻破，讓綠營支持者歡聲雷動，情緒相當沸騰。

2016年總統選舉，蔡英文獲9萬3000多票，此次增加約2萬1000票；上屆國民黨朱立倫6萬8000票，此次韓國瑜拿到9萬9000票，也增加3萬1000票；宋楚瑜上屆得到3萬1000票，此次僅1萬1000票，少了2萬票。

立委開票結果，蔡適應獲10萬4082票，比上屆7萬8000多票增加約2萬6000票；宋瑋莉8萬3000餘票，也比上屆郝龍斌6萬8000多票進步。

基隆市長林右昌表示，蔡適應是實施單一選區後，基隆市第1個連任成功的民進黨籍立委，他要特別感謝市民的肯定與支持，代表基隆市改變進步的成績被大家看見，也贏得了不分藍綠基隆市民的認同與肯定，蔡英文總統也是最挺基隆的總統，未來將與蔡適應繼續攜手努力，爭取更多建設經費，加速基隆市建設的腳步。

蔡適應說，感謝基隆人再度用自己手中選票完成一次選舉，或許彼此間政黨立場不同，但大家都要為這份價值感到驕傲，台灣人生為自由人，民主、人權、法治是我們的生活方式，這些信仰還很年輕，需要你我細心呵護；他相信，只要台灣團結，民主自由不會被破壞、也不會走上歧途。

蔡適應表示，感謝每一位支持者，此刻的心情除了感謝還是感謝，謝謝大家給他第2次機會擔任立委，會謹記市民朋友託付和信任；在立法院認真質詢與修法，在守護國家安全上維持最專業的優秀表現，也在全國性改革議題上盡心盡力，照顧長輩、照顧幼童、照顧弱勢，讓基隆鄉親對這席立委感到抬頭挺胸。

蔡適應強調，過去4年他和右昌市長合作無間，對城市的想像願景，正一步一步實現中，那是一個基隆囝仔對家鄉的期許，是更便捷的交通、更完善的醫療、更乾淨的河川、更多工作機會、更升級的產業、更舒適的運動空間，他會繼續努力，讓基隆成為更宜人的城市。

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