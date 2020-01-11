林右昌陪蔡適應投票：民眾踴躍投票善盡公民權

基隆市長林右昌（左）陪同爭取連任的民進黨基隆立委蔡適應（右）到興寮里投票所投票。（記者林欣漢攝）

2020-01-11 10:57:38

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市長林右昌今天陪同爭取連任的民進黨基隆立委蔡適應到興寮里投票所投票，蔡適應說，今天是風和日麗的好天氣，相信投票率會很高，公民行使投票權是國家進步最重要的力量，鼓勵還沒有出來投票的人，踴躍出來投票。

林右昌也說，今天天氣很好，希望大家踴躍出來投票，善盡公民權利及責任，也希望投開票過程都能非常順利、平安。

蔡適應投下神聖的一票。（記者林欣漢攝）

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