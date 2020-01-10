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基隆港去年客運量達109萬人次 創歷史新高

基隆港2019年國際郵輪旅客達94.6萬人次，圖為去年11月3日世界號、新浪漫號、寶瓶星號、威士特丹號、中遠之星5艘客輪同靠基隆港，創有史以來單日最多客輪造訪紀錄。（基隆市政府提供）

基隆港2019年國際郵輪旅客達94.6萬人次，圖為去年11月3日世界號、新浪漫號、寶瓶星號、威士特丹號、中遠之星5艘客輪同靠基隆港，創有史以來單日最多客輪造訪紀錄。（基隆市政府提供）

2020-01-10 17:00:53

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆港務分公司統計，基隆港2019年的客運量達109萬人次，刷新歷史紀錄，其中，國際郵輪旅客達94.6萬人次，也較前一年度的94.1萬人次有小幅成長，港務公司表示，今年預計有10艘郵輪將首航基隆港，會持續升級軟、硬體設施，預測市場成績將持續成長。

基隆港是國際郵輪母港，亞洲第二大僅次中國，2018年停靠基隆港的郵輪帶來94.1萬人次，2019年來到94.6萬人次，各大郵輪集團也持續加碼佈局基隆港，預期明年基隆港郵輪旅客數可望突破100萬人次。

港務公司表示，去年是基隆港國際郵輪眾多新紀錄的一年，5月1日盛世公主號、輝煌輪、寶瓶星號3輪同靠基隆港，創基隆港單日累計總噸位客輪最大紀錄：7月8日盛世公主號、世界夢號同靠基隆港，創史上單日最多母港旅客紀錄；11月3日世界號、新浪漫號、寶瓶星號、威士特丹號、中遠之星號5艘客輪同靠基隆港，創有史以來單日最多客輪造訪紀錄。

國內渡輪方面，基隆-馬祖航線旅客人次，自2016年開始逐年降低，但去年不但中止頹勢，更超越2012年的高峰10.4萬人次，來到11萬人次。

港務公司表示，今年是值得期待的一年，整體基隆港客輪市場反應熱絡，預計有10艘郵輪將首航基隆港，預測市場成績將較去年更加成長，尤其東岸旅運中心將於今年完成，也大幅優化旅客的旅行體驗，會持續強化軟硬體建設的提升，同時與中央、地方政府緊密合作，共同強化行銷海路旅遊產業，進而帶動整體經濟發展。

基隆市長林右昌說，執政5年來，基隆經濟逐漸轉型、翻轉並向上提升，進而破除過去大家對基隆的刻板印象，未來結合會議展覽產業、做為郵輪母港的郵輪產業，提供更多新能量，東岸櫃場西遷後會有新產業園區、北五堵研發新鎮規畫完成後，新產業機能進駐，大幅帶動就業與經濟，都市硬體建設、產業發展、軟實力及研發創新，都在這個基礎上向上堆疊，帶動城市再生。

基隆港務分公司統計，基隆港2019年的客運量達109萬人次，刷新歷史紀錄。（基隆市政府提供）

基隆港務分公司統計，基隆港2019年的客運量達109萬人次，刷新歷史紀錄。（基隆市政府提供）

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