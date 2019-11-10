假賣iPHONE真騙錢 5網友上當受騙 男提供帳戶助詐判關

詐騙集團利用賣假iphone xs max的名義詐騙得手數萬元，示意圖，與本案無關。（記者吳昇儒翻攝）

2019-11-10 15:36:52

〔記者吳昇儒／基隆報導〕詐騙集團成員今年3月起在臉書社團上，以林姓等網友名義在臉書社團上PO文販售iPHONE XS MAX 256G，因售價不到新機的一半，2天內就騙取5名網友匯款購機。警方追查發現，被害人們的錢都是匯到劉姓男子帳戶內，認定他是共犯，依法偵辦。基隆地方法院近日審結，依幫助犯詐欺取財罪，判處劉男有期徒刑3個月，得易科罰金。

檢警調查，詐騙集團成員在以不同人的名義，在許多臉書社團上，PO文販售上市未滿一年的iPHONE XS MAX，售價還不到定價４萬５的一半，吸引許多果粉私訊詢問。詐騙集團成員則會先請被害人加入LINE後，進行後續的詐騙行為。

其中有3名被害人表示現金不足，無法購買時，詐騙集團成員甚至宣稱只要先付1萬訂金，尾款可以等有錢再付，3人誤以為遇到好賣家，卻沒想到1萬元匯出後，對方就失去聯繫，才知道上當受騙。

被騙的林、郭、張、李及周姓5名被害人，分別持著匯款單據及與詐騙集團LINE的對話截圖，到各自附近的轄區派出所報案，5人共被騙6萬8千元。警方彙整資料追查後發現，5人最後都將款項匯至劉姓男子的帳戶內，循線約談劉姓男子到案說明。

劉男到案後，否認犯行，並向檢警宣稱自己是因為在網路上看見申辦貸款的廣告，最後依對方指示將自己的提款卡、存簿寄出，不知道對方是詐騙集團成員，更不知道自己的帳戶變成詐騙帳戶。檢察官偵訊後認為，劉男已涉犯幫助詐欺取財罪及違反洗錢防制法，依法將他起訴。

法院審理後，認為劉男只是提供帳戶給詐騙集團使用，其行為未觸犯洗錢防制法，且無前科紀錄，判處他有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。

詐騙集團利用賣假iphone xs max的名義詐騙得手數萬元，示意圖，與本案無關。（記者吳昇儒翻攝）

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