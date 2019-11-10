潛艦國造是假議題？蔡適應：請韓、宋認真了解，不要信口開河

針對潛艦產業園區落腳基隆被國民黨指控是假議題，民進黨立委蔡適應今天呼籲，請國民黨韓國瑜、宋瑋莉要認真了解，不要信口開河。（記者俞肇福攝）

2019-11-10 15:13:24

〔記者俞肇福／基隆報導〕潛艦國造是假議題？還是潛艦產業園區是假議題？議題持續發燒。針對昨天（9日）韓國瑜在基隆行程談到關於潛艦國造的發言，以及國民黨基隆立委提名人宋瑋莉近期頻頻以「基隆潛艦產業園區」是假議題，大噴政治口水誤導民眾。立法委員蔡適應對此呼籲，韓國瑜和宋瑋莉既然要競選總統和立委，還是要認真了解關於國家安全、戰略、國際局勢等等議題，不然信口開河即興式的發言，人民是不會有好感的。

蔡適應指出，針對韓國瑜昨天質疑潛艦國造的自主比例大做文章，蔡適應提到，全世界大概只有美國有能力達到100％完全自主的國防工業，但實務上，美國也常常向其他國家購買零組件跟裝備，其他國家更是如此，難道會因為這樣就去批評他們的國防工業嗎？蔡適應說，國防自主不單單是研發、製造，背後還有龐大資源整合、專案管理等錯綜複雜的面向，這些都是台灣要走的路，單純用自主比例來作批評，非常不負責任。

另外，韓國瑜對於新加坡「毒蝦戰略」的誤解，蔡適應說，扣除中國因素後，星國的主、客觀條件和台灣有些相似，「毒蝦戰略」也類似於「防衛固守、重層嚇阻」；儘管如此，新加坡不僅已擁有2艘具備絕氣推進系統（AIP）的潛艦，未來星國6艘潛艦艦隊更將全數裝備AIP，證明「毒蝦戰略」和正規裝備完全沒有衝突。

蔡適應表示，為了嚇阻中國進犯，台灣的雄風二型、雄風三型反艦飛彈非常優異，搭配雷霆2000多管火箭、快速布雷艇、各型岸置火砲建構遠、中、近距離戰術，而柴電潛艦在戰術孔道上「坐底」、「伏擊」，更是嚇阻策略能否成功最關鍵的一環。

面對中國國民黨頻拿潛艦國造一事來噴政治口水，蔡適應質疑，過去美國曾經出售8艘柴電潛艦給台灣，卻因為國民黨在立法院全力杯葛，導致計畫最後無法落實，也讓台灣水下戰力在東亞漸漸落後，不僅被日本、澳洲、韓國甩在後頭，若繼續停滯不前，也將被後起的越南、印尼、馬來西亞等國超越，難道這是對手所樂見的嗎？

蔡適應最後認為，全世界只有中國不希望台灣潛艦國造成功，因此私底下勢必百般阻撓，但從韓國瑜跟宋瑋莉的發言來看，他不禁納悶難道潛艦國造不成功，對韓國瑜與宋瑋莉兩人，有什麼好處嗎？

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