基隆18家借問站 拍照上傳抽好禮

基隆市政府結合18家借問站推出加碼抽獎活動，到基隆借問站與愛心合照，並在留言處貼出幸福照，就可以參加抽獎，在借問站消費還享特定商品9折；圖為民眾打卡熱點的基隆正濱漁港色彩屋。（記者俞肇福攝）

2019-11-10 11:42:37

〔記者俞肇福／基隆報導〕台北國際旅展倒數，基隆市政府特別加碼，基隆市政府結合18家借問站推出加碼抽獎活動，市民不要窩在家裡上網購物了，趕快到基隆借問站與愛心合照，並在留言處貼出幸福照，就可以參加抽獎，在借問站消費還享特定商品9折。

基隆市觀光及城市行銷處曾姿雯處長表示，基隆是一個充滿愛與熱情的城市，從廣設借問站就可感受到基隆的熱情，今年新增了貝利廚房、心干寶貝、統一精工速邁樂基隆一站加油站等3家，全市有高達18家借問站，運用親切的問候、熱情的服務營造友善與幸福的旅遊環境，歡迎大家一起來基隆借問站尋找「LOVE KEELUNG」。

活動從明天（11月11日）開始至11月17日止，民眾到借問站尋找「LOVE KEELUNG」愛心，再到基隆旅遊網臉書粉絲團活動網頁按讚並將照片上傳就可參加抽獎，獎項有戀上基隆限量帆布袋、吸管組及摺疊式餐盒，並於11/19於旅遊網臉書公佈111+1位幸運得主，相關活動詳情請上基隆旅遊網臉書粉絲專頁，優惠活動只有7天動作要快喔!

曾姿雯說，來一趟基隆讓單身者脫單，情侶、夫妻檔感情升溫，還有美景、美食及借問站親切的問候溫暖大家的心。

基隆市政府結合18家借問站推出加碼抽獎活動，到基隆借問站與愛心合照，並在留言處貼出幸福照，就可以參加抽獎，在借問站消費還享特定商品9折，圖為18家借問站。（記者俞肇福翻攝）

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