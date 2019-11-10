陪同洪慈庸掃街 林右昌批韓國瑜、楊瓊瓔投機、落跑

基隆市長林右昌陪同立委洪慈庸到大雅菜市場掃街拜票，熱情抱起小女童，展現親切一面，也不忘暗批韓國瑜及楊瓊瓔投機落跑。（記者歐素美攝）

2019-11-10 11:08:49

〔記者歐素美／台中報導〕基隆市長林右昌今天陪同立委洪慈庸到大雅永興宮參拜及到大雅菜市場掃街拜票，批高雄市長韓國瑜及台中市副市長楊瓊瓔「投機」、「落跑」去選舉，非人民所樂見，民主時代，相信大家的眼睛是雪亮的，呼籲選民支持認真、優質的立委洪慈庸連任。

林右昌今天陪同洪慈庸到大雅菜市場掃街拜票，他表示，洪慈庸是非常優質的國會立法委員，表現有目共睹，這麼好的委員應該繼續支持她，讓她在國會繼續打拚。

林右昌說，現在的選舉風氣感覺不是很好，因為好像大家都蠻投機的，選總統的市長當3個月就落跑當候選人，是一個落跑市長，現在聽說還有一位落跑的副市長。他覺得身為政務官、市長、副市長應該把自己的工作做好，這是非常重要的，不要心裡面想著選舉，這樣子對老百姓不好，對城市的發展也不好。

林右昌指出，小小的一個城市，市長365天全年無休、24小時這樣拚，才有政績出來，台中及高雄這麼大的城市，市長及副市長跑去選舉，這絕對不是人民所樂見，民主時代，相信大家的眼睛是雪亮的，誰能夠真的做事、誰認真、誰打拚、誰投機，大家看得很清楚，請所有市民全力支持洪慈庸，讓一位優秀的國會議員能夠繼續為大家來服務。

連續3天，民黨的大咖包括總統府秘書長陳菊、前行政院長賴清德及基隆市長林右昌陸續前來為洪慈庸站台助選。洪慈庸說，她對選情一直很謹慎，也抱以期待，這次台灣的情況，大家都非常擔憂，台灣的民主自由得來不易，但中國一步一步進逼，其實很多台灣民眾很害怕台灣的下一步會變成香港的樣子。

洪慈庸說，在這次選舉裡要訴求的是大家要團結，要拿出決心，讓國際社會看到台灣是想要當台灣人的台灣，不是中國的台灣，非常感謝綠營的前輩同志到慈庸的選區幫慈庸加油，慈庸也會用這樣的精神跟所有本土的勢力團結合作，把這場選戰好好選贏。

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