搶攻年輕人選票 韓：青年人的思考被置入太多負面元素

國民黨總統參選人韓國瑜（中）說，青年人的思考被置入太多負面元素，包括亡國感、香港問題，主權被出賣、韓國瑜是個壞蛋等。（記者林欣漢攝）

2019-11-09 12:20:03

〔記者林欣漢／基隆報導〕國民黨總統參選人韓國瑜搶攻年輕人選票，他今天在韓國瑜、宋瑋莉聯合競選總部成立大會上致詞時表示，很多青年朋友剛開始見到他，都是武裝自己、雙手抱胸，講到一半、雙手放下，講到結束、面帶笑容，要離開之前、團體合照，因為他們了解韓國瑜了，青年人的思考被置入亡國感、香港問題，主權被出賣、韓國瑜是個壞蛋等，太多負面元素。

韓國瑜說，這次總統大選從屏東鵝鑾鼻一路往北，一路走來很不容易，聽到很多的聲音，也感受到很多歡笑、吶喊，他的感觸很多，強烈感受到從泥土散發出來的善與真，廣大人民要求的不多，大家都希望平平安安、安居樂業、過一個寧靜、和諧、美好滿足的生活，很多人沒有想要大富大貴，但是傾聽之旅讓他發現，這些目標離人民好遙遠。

韓國瑜提到，前天在新竹有導遊夫妻，直接在身上穿著「我是導遊」的衣服，抓著他的手希望幫忙找工作，台灣有4萬個導遊大部分處於失業狀態，阿里山茶農也是掉著眼淚，賣不出去，屏東養殖業價格直直落，墾丁恆春民宿業者欲哭無淚，人人搖頭嘆息，「不走不知道，一走嚇一跳。」

韓國瑜說，這個社會有多少苦人期待突破生活現況，卻得不到奧援與幫助，這20多天讓他更了解貼近民意對從政者有多麼重要，看到民眾對他喝采、加油打氣，他內心深處卻非常沉重，沒有一絲一毫的喜悅，因為每一個歡呼聲及喝采，都代表肩膀上的責任更加沉重。

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