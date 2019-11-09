韓國瑜基隆行 批執政團隊像匈奴「掠奪完就走人」

國民黨總統參選人韓國瑜（中）到基隆市展開傾聽之旅。（記者林欣漢攝）

2019-11-09 11:51:17

〔記者林欣漢／基隆報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今天到基隆市展開傾聽之旅，首站參加韓國瑜、宋瑋莉聯合競選總部成立大會，韓國瑜致詞時表示，現在的執政團隊把自己變成匈奴，用掠奪的心態不停地掠奪台灣的資源，掠奪完就走人，貪污、腐敗、派系分贓，怎麼可以這樣執政呢，「2兆風電、前瞻8800億，需要嗎？我們有太多事情看不明白、看不懂。」

韓國瑜說，你們這些執政的團隊都不愁吃、不愁穿，生活都已經不錯了，為什麼不為人民好好努力打拚，人民過得很辛苦，一個執政團隊把自己變成匈奴，用掠奪的心態不停的掠奪台灣的資源，2兆風電、前瞻8800億，需要嗎？我們有太多事情看不明白、看不懂。

韓國瑜表示，明年這場選舉是為自己、為台灣社會、為自己的子孫及中華民國在選，這一票非常重要，因為從政治上來看，反對黨已經一無所有，對政治的影響力完全是狗吠火車，「真的是甩都不甩，他想怎麼幹就怎麼幹。」

「總統支持全台灣最黑的男人。」韓國瑜說，希望大家捐棄成見、化解矛盾、大處著眼，集中選票，沒有第二條路，一定要讓宋瑋莉代表基隆到中央，國民黨執政她會是健康良性的監督者。中華民國如果是一隻雄壯的老鷹在天空飛詳，一隻翅膀是飛不動的，總統要贏，立委也要過半，否則中華民國飛翔不起來的，一定要甩開鎖島、鎖國，跟國際接軌。

國民黨總統參選人韓國瑜（中）指執政團隊把自己變成匈奴，用掠奪的心態不停地掠奪台灣的資源，掠奪完就走人。（記者林欣漢攝）

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