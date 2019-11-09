基隆色彩屋翻轉正濱漁港 獲國際景觀大賞

「2019國際景觀建築師協會景觀大賞」頒獎典禮於8日晚間於菲律賓宿霧舉行，基隆市正濱漁港懷舊碼頭色彩計畫在與其他各國精彩作品競爭下，於「國際景觀建築師協會景觀大賞」在社區營造類奪得卓越獎殊榮。圖為正濱漁港色彩屋。（圖為基隆市政府提供）

2019-11-09 11:09:33

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆正濱漁港色彩屋有多紅？紅到獲得國際大獎認證！「2019國際景觀建築師協會景觀大賞」頒獎典禮於昨（8）日晚間6時於菲律賓宿霧舉行，基隆市正濱漁港懷舊碼頭色彩計畫在與其他各國精彩作品競爭下，於「國際景觀建築師協會景觀大賞」在社區營造類奪得卓越獎殊榮。正濱漁港色彩屋獲得卓越獎殊榮，讓基隆市政府上下與有榮焉。

昨天晚上的頒獎典禮由基隆市環境景觀總顧問許晉誌與都市發展處科長陸道宏代表基隆市政府接受表揚，文化大學院長郭瓊瑩一同上台領獎。

正濱漁港色彩屋完成後，成為國內民眾到基隆打卡的熱點，主要因基隆市政府長期致力提升城市景觀品質，正濱漁港懷舊碼頭色彩計畫為基隆市政府主導，協助在地居民及基隆城市景觀發展協會合力推動之成果，透過色彩塗佈翻轉城市意象，建立市民認同感，這次獲得國際獎項肯定，更讓全球認識基隆由地方創生角度推動環境景觀改善的專業實力。

基隆市政府於2016年起舉辦許多開放性的討論活動，包含與實踐大學合作昨日之島設計競圖比賽；另外由淡江大學與在地居民、建築師及NGO團體分組共同討論，提出對未來的願景並辦理展覽。藉由地方擾動，聚焦在地居民對於懷舊碼頭的願景及想法，居民逐漸打開各種想像及可能性。

在這些擾動過程，藝術家和在地居民開始捲起袖子，成立團體主動改善正濱地區。

懷舊碼頭色彩計畫，由文化大學院長郭瓊瑩帶領建築師、地方NGO團隊及居民推動本計畫，以工作坊凝聚在地共識，找出周遭色彩系統，基隆城市景觀發展協會於2018年4月起推動第一階段色彩塗佈工程，並於2019年3月完工。

基隆市正濱漁港懷舊碼頭色彩計畫於「國際景觀建築師協會景觀大賞」在社區營造類奪得卓越獎殊榮。（圖為基隆市政府提供）

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