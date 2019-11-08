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尖峰時段像停車場 基隆孝東路議員建議設高架匝道分流

基隆市議員何淑萍建議退縮微笑台北社區前人行道（右），增加孝東路路幅。（記者林欣漢翻攝）

基隆市議員何淑萍建議退縮微笑台北社區前人行道（右），增加孝東路路幅。（記者林欣漢翻攝）

2019-11-08 19:29:53

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市信義區深澳坑地區民眾，通勤上、下班皆仰賴一條孝東路進出，市議員何淑萍今天質詢時指出，居民每天陷入車陣噩夢，近在咫尺卻回不了家，她建議市府考慮增設高架匝道分流，並同步退縮微笑台北社區前人行道，增加路幅，減少塞車回堵。

市長林右昌說，該處以都市計畫專業來說，這樣子的都市計畫當初不曉得怎麼畫的，孝東路左轉深溪路有很多大型社區，但交通道路配置太小，造成道路系統運量不足，但這些都是過去式，房子蓋了，人也住進去，所以，現況如何解決，通常都是事倍功半，要花更大力氣去處理。

何淑萍說，居民上、下班尖峰時段都在孝東路回堵塞得無法動彈，就像小型停車場，她建議要增設高架匝道分流，另外，建議將微笑台北社區前段人行道部分打除，因為社區本身就已預留人行空間，新增車道可為堵車解套。

林右昌說，社區前人行道退縮，以都市計畫來說基本上是沒有問題，不過，會牽涉其他法規，且不能光只做這一段，往前到台62甲匝道下來，以及左轉深澳坑的整個交通系統都要調整，討論方案確定後市府會來努力。

基隆市信義區深澳坑地區民眾，通勤上、下班皆仰賴一條孝東路進出。（記者林欣漢翻攝）

基隆市信義區深澳坑地區民眾，通勤上、下班皆仰賴一條孝東路進出。（記者林欣漢翻攝）

基隆孝東路只有二線道，尖峰時段塞車嚴重。（記者林欣漢翻攝）

基隆孝東路只有二線道，尖峰時段塞車嚴重。（記者林欣漢翻攝）

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