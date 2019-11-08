議員質疑高鐵為何不延伸基隆 林右昌揭原因

基隆市議員鄭愷玲建議市府向台鐵爭取增開列車。（記者林欣漢攝）

2019-11-08 18:06:22

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市議員鄭愷玲今天下午市政總質詢時，質疑中央評估高鐵南延屏東甚至延伸到宜蘭，卻從來沒考慮可以延伸到基隆，建議市府積極向中央爭取；基隆市長林右昌說，中央並非只考慮宜蘭而是整個東部地區，高鐵如果延伸基隆，可能速度會大幅下降且迴轉幅度不足，這些在工程技術上都必須加以考量。

鄭愷玲表示，行政院日前宣布推動高鐵延伸屏東，經費高達五百多億元，甚至評估花費上千億破壞環境貫穿翡翠水庫延伸至宜蘭，為什麼沒有北延至基隆的想法？鄭愷玲說，基隆港是台灣郵輪母港，我國重要國門，基隆的人口也與宜蘭差不多，中央一下評估直鐵、一下評估高鐵到宜蘭，卻從來沒有想到基隆。

鄭愷玲還說，台鐵基隆至台北上午6點30分至8點的通勤尖峰時段，目前有9個班次，她建議應該再增加，達到每六分鐘一班，並考慮區間車不要站站停，採取單停雙不停、雙停單不停或其他模式，讓原本基隆到台北約四十五分鐘的時間，降到四十分鐘內到台北，三十分鐘內到南港，提高便利性。另外，她也建議台鐵普悠瑪及太魯閣號除了直達車外，也要在基隆地區都有停靠站。

林右昌說明，增加區間車班次、增加鐵路通勤便利性是個很好的建議，但基隆到台北的路廊不是只有區間車在走，還有對號列車等快車，是否可以增加區間車班次，可能需要台鐵進行整體評估。另外，往東部幹線車輛停靠七堵站的部分，台鐵在規劃停靠站時都會考慮到涵蓋區域，必須瞭解從基隆、七堵周邊地區往宜花東的運量到底有多少，如果每一班都要停靠七堵的話，可能車速會降低且運量是否有那麼多，都是規劃時的考量。

林右昌說，有關高鐵延伸、直鐵的問題其實也是同樣的道理，並不是只考慮到宜蘭而是整個東部包括宜蘭、花蓮、台東，高鐵若是到七堵站的話會成為終點站無法再往宜花東走，這是在整個路線規劃上的問題，無論高鐵或直鐵的路線規劃，據了解都是過汐止端後往東部切過去，因為高鐵時速三百多公里速度很快，如果到七堵再轉的話速度可能會大幅下降，且在高速時的迴轉幅度可能會轉不過去，這在工程技術上都必須加以考量。

基隆市議員鄭愷玲建議市府向台鐵爭取增開列車，並考慮區間車不要站站停，採取單停雙不停、雙停單不停或其他模式，縮短通勤時間。（記者林欣漢攝）

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