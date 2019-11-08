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讓寒士吃尾牙 立委蔡適應拋磚引玉認桌

立委蔡適應（中）、人安基金會基隆平安站站長周泉宥（右）、藝人白白（左）一同為寒士吃飽３０活動發聲，希望民眾認購愛心尾牙桌，讓寒士們能感受到社會溫暖。（記者俞肇福攝）

立委蔡適應（中）、人安基金會基隆平安站站長周泉宥（右）、藝人白白（左）一同為寒士吃飽３０活動發聲，希望民眾認購愛心尾牙桌，讓寒士們能感受到社會溫暖。（記者俞肇福攝）

2019-11-08 21:07:39

〔記者俞肇福／基隆報導〕立法委員蔡適應擔任愛心大使，為「第30屆寒士吃飽30」愛心尾牙發聲，由於今天適逢節氣中的「立冬」，人安基金會基隆平安站邀請藝人白馨儒（白白）準備拿手補湯，蔡適應更展現厲害的刀工，準備三菜一湯，讓現場寒士們在冬天裡，感受社會的溫暖；今天適逢第30屆寒士吃飽30尾牙募款開跑，蔡適應率先認桌及紅包，拋磚引玉，並呼籲各界一同響應，讓活動順利舉辦。

林媽媽，35歲，育有三子，最小兒子才一歲半，且先天頭蓋骨癒合較慢，恐有發育遲緩問題，龐大的生活壓力及小孩醫療支出，四處求職碰壁，求助人安基金會给魚給竿拉人一把烤地瓜計畫，目前積極學烤瓜，正準備出攤。林媽媽說：「小孩還小，需貼身照顧，可以一邊帶小孩一邊烤地瓜，希望可以讓小孩平安長大。」

蔡適應表示：「寒士吃飽30是一項很有意義的活動，也希望大眾能夠一起幫忙，順利辦成這場團圓飯。今天我為寒士特別準備了麻油燒酒雞湯，這是非常具有營養且滋補的料理，希望可以讓寒士們在即將變冷的冬天吃上一碗溫暖的麻油雞。」

藝人白白更擔任二廚角色協助蔡立委也特別準備了拿手料理四神湯，跟著委員一起將愛心送給現場寒士朋友，林媽媽為了回報蔡委員與白白，特地拿出了剛烤好的熱地瓜回贈，現場畫面相當溫馨。

每年農曆年前，人安．創世．華山策略聯盟於全台辦理「寒士吃飽30」愛心尾牙，已邁入第30年，將於109年1月19日全台16處同時辦理，基隆場將席開100桌，預計邀請露宿街頭的流浪人、社會邊緣人、獨居長輩、待拉單媽、清寒學子等弱勢家庭參與，讓寒士們在過年前夕，吃一頓溫飽、領一份應急紅包，感受滿滿的溫暖與關懷。

愛心專線：（02）2427-3323。劃撥帳號：19949502（戶名：人安基金會）。

立委蔡適應（左）、藝人白白（右）一同煮麻油雞，要給弱勢者暖胃，讓他們感受到社會溫暖。（記者俞肇福攝）

立委蔡適應（左）、藝人白白（右）一同煮麻油雞，要給弱勢者暖胃，讓他們感受到社會溫暖。（記者俞肇福攝）

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