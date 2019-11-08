台北國際旅展登場 基隆館邀吃喝玩樂還能抽郵輪假期

台北國際旅展今天開展，圖為打卡熱點正濱漁港色彩屋。（圖為基隆市政府提供）

2019-11-08 10:32:17

〔記者俞肇福／基隆報導〕台北國際旅展今天開展，基隆館有亮點，將熱門IG打卡熱點「正濱漁港色彩屋」及「阿根納造船廠」搬進展場，遊客不用來基隆，直接走進基隆館拍照打卡當網紅、網美。館內消費滿500元，即可抽奬，最大奬有遠東航空國際機票、麗星郵輪雙人假期、基隆長榮平日雙人住宿券。

台北國際旅展8日至11日於南港展覽館登場，基隆市政府以「秋冬遊基隆，吃喝玩樂最對way！」為主題，結合基隆借問站、特色伴手禮、基隆好物、本港漁夫鍋及觀光相關業者共組基隆館K105，將熱門IG打卡熱點「正濱漁港色彩屋」及「阿根納造船廠」直接搬進展場，讓遊客直接走進基隆館拍照打卡當網美。

明天（9日）還邀請台灣觀光協會葉菊蘭會長與基隆市長林右昌共同推廣基隆館。基隆市觀光及城市行銷處處長曾姿雯表示，參展的基隆在地業者陣容堅強，有將新鮮海鮮融入手工蘿蔔糕的「食之飴」、全台首家海味手工蛋捲的「蔡技食品」、獲得冠軍黃金炒飯的「漁品軒」、飛魚卵創意食品的「大方合展」、強調手繪設計的「舫舫彩&創」等，並有國家級地質景觀的和平島公園、推廣海洋教育的海科館等，以及串聯特色景點的「濱海奇基線」，讓遊客可以簡單遊基隆吃喝玩樂一次到Way。

展場內特別規畫DIY創意體驗區，有國立海科館「手作DIY體驗」、蔡技食品「現做蛋捲體驗」、阿里棒棒「體驗活動」，並邀請到旅遊達人李昂霖（Eric）現場直播分享基隆吃喝玩樂好去處。

基隆主題館祭出多重優惠，主題館內消費滿500元，即可憑發票或收據參加『基隆轉運讚』扭蛋抽奬，獎項包含各參展廠商提供之手工蛋捲、啵啵肉乾、海鮮米粉、各式海鮮醬等，最大奬項特別加碼遠東航空國際機票、麗星郵輪雙人假期、基隆長榮平日雙人住宿券。

台北國際旅展今天開展，基隆館內消費滿500元，即可抽奬，最大奬有遠東航空國際機票、麗星郵輪雙人假期、基隆長榮平日雙人住宿券。（圖為基隆市政府提供）

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