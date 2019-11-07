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首頁　>　基隆市

驚悚畫面曝光！貨車倒車未注意 車體「吞噬」後方身障路人

邱姓小貨車司機倒車時，未注意後方陳姓身障人士緩步而行，貨車倒車緩慢「吞噬」，走路一拐一拐的陳男，致陳頭顱被車體輾壓破裂，當場死亡。（記者林嘉東翻攝）

邱姓小貨車司機倒車時，未注意後方陳姓身障人士緩步而行，貨車倒車緩慢「吞噬」，走路一拐一拐的陳男，致陳頭顱被車體輾壓破裂，當場死亡。（記者林嘉東翻攝）

2019-11-07 21:01:15

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市安樂區八德路今早發生一起死亡車禍！邱姓小貨車司機倒車時，未注意後方陳姓身障人士緩步而行，貨車倒車緩慢「吞噬」，走路一拐一拐的陳男，致陳頭顱被車體輾壓破裂，當場死亡。

警方調查，26歲的邱姓小貨車司機，今天上午載貨物至基隆市安樂區八德路物流倉庫儲放。

邱男駕車沿麥金路左轉八德路，往空軍油庫方向途中，倒車沿著港口橋，緩緩開往物流倉庫；未料，卻撞及走在車後的56歲陳姓男子，致陳頭顱破裂，當場死亡。

目擊者指出，早上10點49分，患有小兒麻痺症的陳姓男子，背對著正在倒車的小貨車，緩步從港口橋走回家，根本沒看到後方的貨車，就這樣被貨車撞倒後，遭車底輾壓，致頭顱破裂，腦漿四溢。

邱則告訴警方，他倒車時，沒看到車後方有人，否則也不會撞到陳。警訊後，將邱依業務過失致死罪嫌將他移送法辦。

邱姓小貨車司機倒車時，未注意後方陳姓身障人士緩步而行，貨車倒車緩慢「吞噬」，走路一拐一拐的陳男，致陳頭顱被車體輾壓破裂，當場死亡。（記者林嘉東翻攝）

邱姓小貨車司機倒車時，未注意後方陳姓身障人士緩步而行，貨車倒車緩慢「吞噬」，走路一拐一拐的陳男，致陳頭顱被車體輾壓破裂，當場死亡。（記者林嘉東翻攝）

邱姓小貨車司機倒車時，未注意後方陳姓身障人士緩步而行，貨車倒車緩慢「吞噬」，走路一拐一拐的陳男，致陳頭顱被車體輾壓破裂，當場死亡。（記者林嘉東翻攝）

邱姓小貨車司機倒車時，未注意後方陳姓身障人士緩步而行，貨車倒車緩慢「吞噬」，走路一拐一拐的陳男，致陳頭顱被車體輾壓破裂，當場死亡。（記者林嘉東翻攝）

邱姓小貨車司機倒車時，未注意後方陳姓身障人士緩步而行，貨車倒車緩慢「吞噬」，走路一拐一拐的陳男，致陳頭顱被車體輾壓破裂，當場死亡。（記者林嘉東翻攝）　

邱姓小貨車司機倒車時，未注意後方陳姓身障人士緩步而行，貨車倒車緩慢「吞噬」，走路一拐一拐的陳男，致陳頭顱被車體輾壓破裂，當場死亡。（記者林嘉東翻攝）　

邱姓小貨車司機倒車時，未注意後方陳姓身障人士緩步而行，貨車倒車緩慢「吞噬」，走路一拐一拐的陳男，致陳頭顱被車體輾壓破裂，當場死亡。（記者林嘉東翻攝）

邱姓小貨車司機倒車時，未注意後方陳姓身障人士緩步而行，貨車倒車緩慢「吞噬」，走路一拐一拐的陳男，致陳頭顱被車體輾壓破裂，當場死亡。（記者林嘉東翻攝）

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