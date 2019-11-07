驚！基隆暖江橋發現欄杆脫落 議員促市府快修復

暖江橋欄杆有脫落情形，議員提醒市府要注意，盡快修復。（市議員俞叁發提供）

2019-11-07 16:38:39

〔記者林欣漢／基隆報導〕南投縣仁愛鄉奧萬大森林遊樂區奧萬大吊橋日前發生男童墜橋死亡意外，基隆市議會今天市政考察到暖江橋查看橋樑狀況，市議員俞叁發發現欄杆有脫落情形，提醒市府要注意，盡快修復。

宜蘭南方澳跨港大橋10月無預警坍塌，讓基隆人相當關注暖江橋的狀況，因為每天有200多輛重車經暖江橋進出月眉土資場，議員們也很關心重車流量有無影響橋樑安全及有無建置監測系統等，今天安排實地考察。

市議員林旻勳說，很多民眾向他陳情，每次騎車在橋上停等紅燈，對向有重車經過就好像遇到地震、在騎馬；市議員莊敬聖說，不同粗細的鋼索，金屬疲勞的程度也不同，應加強檢測；市議員王醒之也建議市府可以裝設檢測器，即時掌握橋樑狀況。

考察時議長蔡旺璉、市議員俞叁發都發現欄杆有脫落的情形，提醒市府除了橋樑安全，欄杆等設施的安全性也要一併考慮。市府工務處長張元良表示，檢測時都會安裝儀器去檢測硬力、變形程度，也會因地制宜、針對基隆多雨氣候等特性調整檢測方式，檢測後會適時公布數據，並研究是否實施限重、流量管制等改善措施。

基隆市議會市政考察暖江橋時，發現欄杆有脫落情形，提醒市府要盡快修復。（市議員俞叁發提供）

基隆市議會市政考察暖江橋時，發現欄杆有脫落情形。（市議員俞叁發提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法