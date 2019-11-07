結合大型船艦掃蕩 馬祖海巡隊查獲1中國籍無船名

馬祖海巡隊在大型船艦苗栗艦、台南艦陸續加入掃蕩作業後，從昨天起一連兩天掃蕩，今天在莒光查獲非法入侵的中國漁船。（記者俞肇福翻攝）

2019-11-07 16:23:19

〔記者俞肇福／基隆報導〕有鑑於馬祖海域入秋後，常有中國漁船、抽砂船闖入，海巡署執行專案勤務，馬祖海巡隊繼昨（6）日結合台南艦，實施區域聯防掃蕩勤務後，今日苗栗艦也接續配合共同執勤；PP-3578巡防艇率先於今日上午9時許於莒光菜埔沃海域，查獲中國籍無船名拖網漁船非法作業。

近日東北季風漸強、海象較差，中國船易趁勢大舉非法入侵馬祖海域越區作業，且莒光海域近日除有抽砂船外，中國拖網漁船也頻頻出沒，為嚇阻中國船隻越界情事，馬祖海巡隊結合大型艦巡護能量，於馬祖海域實施擴大威力掃蕩專案。

馬祖海巡隊指出，今（7）日上午9時，金馬澎分署第十一巡防區通報有一目標進入莒光菜埔沃海域，PP-3578巡防艇隨即前往查看，發現1艘中國籍無船名拖網漁船於菜埔沃外2.6浬處正在進行作業，巡防艇立即廣播要求停船受檢，成功查扣越界無船名中國漁船1艘、3人、漁獲共140公斤，為防範非洲豬瘟隨船食品進入國境，並同時加強船上各艙間物品及所帶食物清查，均無相關豬肉及其製品後。

另外，為安全考量，增派線上巡防艇PP-10037前往戒護，將陸船帶返南竿福澳港偵辦；同時苗栗艦持續進行海上船隻驅離作業，以維護我方海域治安。

馬祖海巡隊表示，海巡隊分別於10月23日、27日查獲兩艘越界中國籍抽砂船，今年累積查扣4艘抽砂船，將持續執行「護永專案」，針對中國抽砂船經常出沒海域提高巡邏密度，並由海巡署規劃派遣大型艦實施區域聯防掃蕩，以守護馬祖海域海洋資源。

我國海巡署PP-3578巡防艇於7日上午9時許於莒光菜埔沃海域，查獲中國籍無船名拖網漁船非法作業；圖為海巡署隊員登船檢查。（記者俞肇福翻攝）

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