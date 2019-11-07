基隆港西7倉庫將落成 明年辦理招商

基隆港西7碼頭倉庫預計今年底完工，明年辦理招商。（圖由基隆港務分公司提供）

2019-11-07 14:25:13

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆港務分公司今天表示，新建的西7碼頭倉庫面積約1.875公頃，預計今年底完工，明年辦理招商，地點位於自由貿易港區範圍內，外銷業者可善加利用免徵關稅、貨物稅、營業稅、菸酒稅、菸品健康福利捐、推廣貿易服務費及商港服務費的優勢，降低營運成本。

港務公司表示，西7碼頭倉庫預計出租區塊為3樓作業廠房，面積5248平方公尺，3樓及4樓辦公室面積各720平方公尺，備有兩部8噸貨梯。作業廠房部分挑高5.8公尺，樓地板承重每平方公尺1.5噸，適合操作倉儲、物流、簡易加工作業廠房等業者進駐投資。

港務公司表示，因應船舶大型化及相關貨運物流作業需求發展，他們斥資15.6億元整建西6、西27碼頭，分別可提供5000及1萬噸散雜貨船靠泊，可提供總樓地板面積約2萬8760平方公尺倉儲空間，陸續於今年底及明年第一季完工，預計明年上半年公告招商，歡迎有興趣業者來電洽詢02-24206283。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法