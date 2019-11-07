潛艦產業園區攏是假？基隆藍營議員要求蔡適應道歉

潛艦產業園區進駐台船基隆廠攏係假？國民黨基隆市議會黨團今天早上在國民黨立委提名人宋瑋莉競選辦公室召開記者會，抨擊民進黨立委蔡適應以規劃中的事當作政策利多來騙選票。（記者俞肇福攝）

2019-11-07 10:20:45

〔記者俞肇福／基隆報導〕潛艦產業園區進駐台船基隆廠攏係假？國民黨基隆市議會黨團今天早上在國民黨立委提名人宋瑋莉競選辦公室召開記者會，抨擊民進黨立委蔡適應以規劃中的事當作政策利多來騙選票，誆稱有1萬人的工作機會，基隆市長林右昌也被騙，還在市政報告中向議會報告，國民黨基隆議會黨團要求林右昌要向基隆市民道歉，民進黨立委蔡適應也要為了發布假消息，向全民道歉。

基隆市政府日前與立委蔡適應聯合召開記者會，宣布台船選定基隆廠為潛艦產業園區，已有5家廠商簽訂合作意向書，未來將有1萬人的工作機會。但是基隆市議會市政考察昨天前往台船基隆廠，基隆廠長廠長唐榮貴說，自己也是看媒體報導才知道這件事情，向公司高層查證所得到的回應是「目前沒有」，讓市政考察的議員們傻眼。

中正區議員呂美玲說，潛艦產業園區要設在台船基隆廠，這是何等大事，難道基隆廠廠長會事先完全不知情，那產業園區的土地要設在哪裡，人員車輛進出從哪裡進出，廠長全然不知情，也是看報紙才知道，她是相信唐廠長的話；再者，如果都還沒通過、也還沒招標，憑甚麼就信誓旦旦說有5家廠商進駐，難道是私相授受，已經有內定的廠商，可以這樣嗎？

國民黨議員張淵翔、莊敬聖、鄭愷玲等人均表示，基隆市長林右昌在市政報告書中將和平島潛艦產業園區創造1萬個工作機會寫入，結果現在連台船基隆廠廠長壓根都不知道，他們認為市長有必要出面說清楚，更應該將還沒確定的事當成政績，應該向市民、議會道歉。

國民黨立委提名人宋瑋莉提出三點質疑，1萬5千坪的潛艇產業園區在哪裡？5家已經簽約的廠商是誰？合約在哪裡？能夠為基隆帶來怎樣的工作機會？在選舉期間用國家政策及國營事業為特定候選人背書，有違行政中立濫用國家機器？

宋瑋莉說，她要求蔡適應出來說清楚講明白，更重要的是為自己為了選舉說的利多假新聞，應該跟市民道歉。

宋瑋莉競選辦公室電視螢幕擷取蔡適應臉書，質疑蔡適應是否發布的是發布假新聞？（記者俞肇福攝）

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