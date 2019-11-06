潛艦園區係假？林右昌：「高層機敏的事」廠長不知很正常

台船將在和平島規劃潛艦產業園區，生產潛艦所需裝備零件，預估可帶動整個產業鏈1萬名就業機會。（記者林欣漢攝）

2019-11-06 20:33:54

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府日前宣布台船選定基隆廠為潛艦產業園區，今天基隆市議會市政考察前往台船基隆廠，但廠長唐榮貴說，他也是看媒體報導才知道這件事，向公司高層查證，所得到的回應是「目前沒有」；對此，議員們頻呼「騙很大」！但基隆市長林右昌下午說，議員問錯人了。

林右昌說，執行層面的人當然不知道政策的事，潛艦國造是高度機敏、高層的事，廠長不知道很正常，現在也還在政策形成的階段，根本還沒有到執行的階段，這件事為何他和立委蔡適應會知道，因為蔡適應是立法院國防外交委員會的召集人，是台船董事長鄭文隆親自跟他與蔡適應講的，而且鄭文隆也樂觀其成。

林右昌、蔡適應上個月召開記者會，宣布台船將在和平島規劃潛艦產業園區，生產潛艦所需裝備零件，預估可帶動整個產業鏈1萬名就業機會。

基隆市議會今天上午前往台船基隆廠市政考察時，市議員張淵翔詢問潛艦園區進駐相關規劃、創造就業機會，以及材料、裝備運輸過程是否會影響交通，市議員莊敬聖也質疑台船是否有製造潛艦的能力與技術。

唐榮貴回應說，看到報紙才知道這個消息，還打電話給董事長詢問報紙刊登相關訊息是否真有其事，董事長回說「目前沒有」；唐榮貴說，潛艦國造是相對保密在進行的計畫，但牽涉到基隆的部分「我真的不知道」，不敢說公司會不會有所調整，只能說基隆廠目前是沒有相關計畫。

基隆市長林右昌說，政策的事執行層面的人當然不知道，潛艦國造是高度機敏、高層的事，廠長不知道很正常，現在也還在政策形成的階段，根本還沒有到執行的階段。（記者林欣漢攝）

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