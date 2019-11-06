為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　基隆市

潛艦園區係假？林右昌：「高層機敏的事」廠長不知很正常

台船將在和平島規劃潛艦產業園區，生產潛艦所需裝備零件，預估可帶動整個產業鏈1萬名就業機會。（記者林欣漢攝）

台船將在和平島規劃潛艦產業園區，生產潛艦所需裝備零件，預估可帶動整個產業鏈1萬名就業機會。（記者林欣漢攝）

2019-11-06 20:33:54

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府日前宣布台船選定基隆廠為潛艦產業園區，今天基隆市議會市政考察前往台船基隆廠，但廠長唐榮貴說，他也是看媒體報導才知道這件事，向公司高層查證，所得到的回應是「目前沒有」；對此，議員們頻呼「騙很大」！但基隆市長林右昌下午說，議員問錯人了。

林右昌說，執行層面的人當然不知道政策的事，潛艦國造是高度機敏、高層的事，廠長不知道很正常，現在也還在政策形成的階段，根本還沒有到執行的階段，這件事為何他和立委蔡適應會知道，因為蔡適應是立法院國防外交委員會的召集人，是台船董事長鄭文隆親自跟他與蔡適應講的，而且鄭文隆也樂觀其成。

林右昌、蔡適應上個月召開記者會，宣布台船將在和平島規劃潛艦產業園區，生產潛艦所需裝備零件，預估可帶動整個產業鏈1萬名就業機會。

基隆市議會今天上午前往台船基隆廠市政考察時，市議員張淵翔詢問潛艦園區進駐相關規劃、創造就業機會，以及材料、裝備運輸過程是否會影響交通，市議員莊敬聖也質疑台船是否有製造潛艦的能力與技術。

唐榮貴回應說，看到報紙才知道這個消息，還打電話給董事長詢問報紙刊登相關訊息是否真有其事，董事長回說「目前沒有」；唐榮貴說，潛艦國造是相對保密在進行的計畫，但牽涉到基隆的部分「我真的不知道」，不敢說公司會不會有所調整，只能說基隆廠目前是沒有相關計畫。

基隆市長林右昌說，政策的事執行層面的人當然不知道，潛艦國造是高度機敏、高層的事，廠長不知道很正常，現在也還在政策形成的階段，根本還沒有到執行的階段。（記者林欣漢攝）

基隆市長林右昌說，政策的事執行層面的人當然不知道，潛艦國造是高度機敏、高層的事，廠長不知道很正常，現在也還在政策形成的階段，根本還沒有到執行的階段。（記者林欣漢攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
林右昌提潛艦產業園區 台船基隆廠長：看報才知道
2019-11-06 15:44

林右昌提潛艦產業園區 台船基隆廠長：看報才知道
基隆廠恐成潛艦園區國防漏洞？台船：會以最高標準嚴格執行
2019-11-06 18:51

基隆廠恐成潛艦園區國防漏洞？台船：會以最高標準嚴格執行
「富櫃200」正夯 立即掌握市場動態

「富櫃200」正夯 立即掌握市場動態
基隆議員擔心潛艦園區成轟炸目標 林右昌：我們本來就是目標
2019-10-31 20:23

基隆議員擔心潛艦園區成轟炸目標 林右昌：我們本來就是目標
潛艦國造落腳台船基隆廠 林右昌：全力協助廠商進駐
2019-10-18 11:38

潛艦國造落腳台船基隆廠 林右昌：全力協助廠商進駐
防機密外洩 台船潛艦國造人員傳不得過境港澳
2019-10-28 10:59

防機密外洩 台船潛艦國造人員傳不得過境港澳

網友回應

基隆市今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播