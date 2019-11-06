林右昌提潛艦產業園區 台船基隆廠長：看報才知道

基隆市議會市政考察，台船基隆廠廠長唐榮貴（右手舉起者）說，自己也是看媒體報導才知道基隆廠被選為潛艦產業園區這件事。（記者林欣漢攝）

2019-11-06 15:44:14

〔記者林欣漢／基隆報導〕潛艦產業園區攏係假？基隆市政府日前宣布台船選定基隆廠為潛艦產業園區，今天基隆市議會市政考察前往台船基隆廠，但廠長唐榮貴說，自己也是看媒體報導才知道這件事情，向公司高層查證所得到的回應是「目前沒有」，對此議員們頻呼「騙很大！」基隆市長林右昌將於下午的檢討報告上回應。

基隆市長林右昌、立委蔡適應上月舉辦記者會，宣布台船將在和平島規劃潛艦產業園區，生產潛艦所需裝備零件，園區預估可帶動整個產業鏈1萬名就業機會，日前市議會總質詢，議員呂美玲憂心打仗時，會讓和平島成為敵人轟炸的目標，林右昌當時答覆：「基隆港自古就是要塞，也是海軍基地，我們本來就是目標！」

基隆市議會今天前往台船基隆廠市政考察時，市議員張淵翔順勢詢問潛艦園區進駐相關規劃、創造就業機會，以及材料、裝備運輸過程是否會影響交通，市議員莊敬聖也質疑台船是否有製造潛艦的能力與技術。

唐榮貴回應說，看到報紙才知道這個消息，還打電話給董事長詢問報紙刊登相關訊息是否真有其事，董事長回說：「目前沒有」；唐榮貴說，潛艦國造是相對保密在進行的計畫，但牽涉到基隆的部分「我真的不知道」，不敢說會不會公司有所調整，只能說基隆廠目前是沒有相關計畫。

基隆市長林右昌、立委蔡適應上月舉辦記者會，宣布台船將在和平島規劃潛艦產業園區，可帶動整個產業鏈1萬名就業機會。（記者林欣漢攝）

基隆市長林右昌、立委蔡適應上月舉辦記者會，宣布台船將在和平島規劃潛艦產業園區，可帶動整個產業鏈1萬名就業機會。（記者林欣漢攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法