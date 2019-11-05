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一起為台灣隊加油！11/7晚上基隆火車站南站直播台日大戰
2019-11-05 18:13:09
〔記者林欣漢／基隆報導〕世界12強棒球賽開打，基隆市政府將於7日晚上6點30分，在基隆火車站南站廣場辦理賽事戶外Live轉播，轉播台灣隊對決日本隊賽事，市府邀請愛好棒球民眾一同到現場為台灣隊加油。
基隆市長林右昌說，這次世棒12強中華隊的28位出賽選手，各個都是強棒中的強棒，棒球賽就是要大夥聚在一起歡呼、共同聲援展現為國吶喊的熱情，希望大家號召親朋好友一起來參與現場實況轉播，希望藉由這次的聲援活動，讓基隆人的棒球魂再度沸騰高漲。
基隆市府說，這次與中華電信MOD、愛爾達電視、台鐵、崇右影藝科技大學聯合主辦戶外Live轉播，基隆市積極推廣棒球運動，從國小端東光國小，向上銜接信義國中、聖心中學，期盼未來繼續透過校園從小扎根培育、訓練、輔導各面向的強化，打造更優質的基隆體育環境。