全國學生美術比賽 二信高中狂奪基隆市賽10項第一

全國學生美術比賽基隆市初賽成績揭曉，私立二信高中共有10件作品獲得第一名；圖為高中職美術班組第一名的五位同學及得獎作品合照，由右至左依序為蘇美瑜、許家菱、林坤毅、洪廷翊、葉佳霖。（記者俞肇福翻攝）

2019-11-05 18:49:37

〔記者俞肇福／基隆報導〕全國學生美術比賽基隆市初賽成績揭曉，私立二信高中共有10件作品獲得第一名，其中廣告設計科高中職美術組囊括5件；廣設科高三生許家菱以見異思「籤」作品，用標籤貼滿人全身，表現往往還沒了解，就給予先入為主的刻板印象，作品獲得評審青睞，獲得高中職美術班組設計類第一名。

二信高中在全國學生美術比賽基隆市初賽獲得第一名的尚有高中職美術班組西畫類蘇美瑜、漫畫類林坤毅、版畫類洪廷翊、書法類葉佳霖；普通班組有普科水墨畫類潘宣志、國中部水墨畫類張凱勛及版畫類許壬碩、國小部中年級組繪畫類黃子馨及漫畫類陳奕朋。

二信高中校長林立說，二信高中總計93件獲獎，其中第一名囊括10件，消息讓二信師生感到振奮。

以見異思「籤」作品，獲得高中職美術班組設計類第一名的許家菱表示，她是從電視劇「與惡的距離」中，看到各式各樣好人與壞人的角色，她認為，沒有絕對的好人與壞人，一個人會做壞事常常是因為社會上對某些人未深入了解，就從他的某些行為表現判定他是壞人，而導致他憤世嫉俗，才讓一些不應該產生的悲劇產生，因此想利用見異思「籤」的作品，呼籲世人切勿未經思考，就給一個人先入為主的標籤化。

許家菱二年前發現自己比較適合往廣告設計發展，因此毅然決然由普科菁英班轉到廣設科，由於學科成績優異，加上自己對設計有興趣，因此在學科及專業技能都可以迎頭趕上，這次參加全國學生美術比賽基隆初賽以設計類勇奪高中職組第一名，讓她對自己兩年前的選擇更具有信心，也希望明年的升學成績能讓自己滿意，證明自己的適性選擇才是對的。

全國學生美術比賽基隆市初賽成績揭曉，私立二信高中共有10件作品獲得第一名；圖為廣設科高三生許家菱以見異思「籤」作品，獲得高中職美術班組設計類第一名。（記者俞肇福翻攝）

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