南方澳斷橋殷鑑 基隆議會要求全市橋樑總體檢

暖江橋每天有大量重車通過，議員們希望相關單位要審慎評估橋樑使用壽命。（記者林欣漢攝）

2019-11-05 17:50:42

〔記者林欣漢／基隆報導〕宜蘭南方澳跨港大橋10月無預警坍塌，引起國人對橋樑安全的高度重視，基隆市議會今天提案要求市府對全市橋樑全面進行檢測並提出報告，尤其是每天有大輛重車經過的暖江橋，議員們擔心其承重、振幅及金屬疲勞等問題應重新預估。對此，工務處表示，會安排定期巡檢，並針對基隆多雨氣候等特性，調整檢測方式。

市議員林旻勳說，南方澳大橋坍塌當天，他的手機、服務處電話幾乎被打爆，民眾都在關心暖江橋是不是也會有同樣的問題，隔天辦理會勘時工務處提供的橋樑承重單向為159公噸、雙向為318公噸，但現在工務處提供給議會的資料，總承重卻是413公噸，為什麼會有100公噸的落差？

對此，工務處長張元良表示，當時是沒乘上安全係數1.3，乘上後就是單向206噸、雙向413噸。但林旻勳說，暖江橋雖然是新橋，但每天有月眉土資場240輛車次的重型車輛經過，以一輛載滿砂石的車輛總重約35噸計算，停紅燈時可能一次停6輛，就超過單向的承重量，且還可能會造成單邊傾斜的情形，現在經過的民眾都覺得暖江橋上有如蹺蹺板，像是地震般可怕，他建議市府應實施流量管制。

市議員張顥瀚也指出，和平島的社寮橋與南方澳大橋同樣都位處海邊，高鹽害環境是否會導致吊索鏽蝕的問題，希望這類橋樑工務處要加強檢測。對此，張元良回應，社寮橋位處迎風面，鹽分會比較高，會做特殊考量。

張元良表示，全市一般橋樑每二個月、重點橋樑每個月都會巡檢，且會安排年度檢查，像是中山橋、三十一號橋幾個影響市區大動脈的路線，每年都會巡檢，近年也已補強過，明年市府對全市橋樑檢測及維修編列2800萬元，其中橋樑檢測600萬元，橋樑維修2200萬元，未來也會就基隆多雨氣候等特性，研究建立一套符合基隆的檢測方式。

暖江橋每天有大量重車通過，議員們擔心其承重、振幅及金屬疲勞等問題應重新預估。（記者林欣漢攝）

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