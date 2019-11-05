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基隆舊漁會大樓修復動工 林右昌：將成觀光廊帶另一服務中心

沉寂多時的歷史建築基隆區漁會正濱漁港舊漁會大樓修復及再利用工程開工典禮，11月5日在正濱漁港舊漁會大樓中庭由基隆市長林右昌等人持金鎚敲合木榫開工，工期1年3個月完工。（記者俞肇福攝）

沉寂多時的歷史建築基隆區漁會正濱漁港舊漁會大樓修復及再利用工程開工典禮，11月5日在正濱漁港舊漁會大樓中庭由基隆市長林右昌等人持金鎚敲合木榫開工，工期1年3個月完工。（記者俞肇福攝）

2019-11-05 16:41:21

〔記者俞肇福／基隆報導〕屬於歷史建築的基隆正濱漁港舊漁會大樓修復及再利用工程開工典禮，今天在正濱漁港舊漁會大樓中庭由基隆市長林右昌等人持金鎚敲合木榫開工，多年來關心此事的在地市議員呂美玲感動哽咽，希望2021年初完工，重現昔日風華。

位於正濱漁港南邊的舊漁會大樓，在2015年由基隆區漁會贈與市政府，經過文化資產保存法規定程序、並獲得文化部補助「大基隆歷史場景再現整合計畫」修復整建。

林右昌表示，舊漁會大樓在日治時代興建，除是北台灣地區當時漁業重鎮，也是北台灣地區，甚至是全台灣漁業產業建築代表，這個地方非常有歷史與文化意義，對台灣漁業發展是同樣重要。

他指出，因為有前瞻計畫跟大基隆歷史場景再現計畫的構想，市府向文化部爭取到龐大經費進行修復、再利用計畫。未來市府以最嚴謹態度，盼如質如期完工，接下來進行委運營理招商作業。

林右昌表示，正濱漁港色彩屋變成新興觀光熱門景點，旁邊漁港包括漁業、維修使用仍持續進行，接下來，市政府將把正濱派出所遷走，從舊漁會大樓沿著正濱漁港，一直到和平島整個觀光廊帶，未來將是另外一個服務中心，希望提供給更多在地民眾、來到基隆觀光或休閒旅遊的民眾，更好的服務機能。

文化局表示，「大基隆歷史場景再現整合計畫」，除古蹟與歷史建築修復外，更包含正濱漁港至和平島觀光廊帶整體規劃，將來配合周邊整體規劃與交通串聯，帶動周邊產業與商業活動，再現過去當地市街繁榮場景。

基隆區漁會正濱漁港舊漁會大樓修復及再利用工程開工典禮，今天在正濱漁港舊漁會大樓中庭由基隆市長林右昌等人持金鎚敲合木榫開工；圖為基隆市長林右昌率領市府官員及基隆市議會副議長林沛祥一同上香祈福，祈禱工程順利平安。（記者俞肇福攝）

基隆區漁會正濱漁港舊漁會大樓修復及再利用工程開工典禮，今天在正濱漁港舊漁會大樓中庭由基隆市長林右昌等人持金鎚敲合木榫開工；圖為基隆市長林右昌率領市府官員及基隆市議會副議長林沛祥一同上香祈福，祈禱工程順利平安。（記者俞肇福攝）

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